特企／跨年最潮配件！親親口罩推「潮流新年口罩」

年底跑趴、新年聚會不斷，派對動物要開始活躍了！聖誕節、跨年趴準備好了嗎？想跑趴，防疫工作也要做好做滿，今年新增一個超夯且不可忽視的配件，就是MIT親親醫療級口罩。選擇一個讓妳成為全場焦點，還有絕佳防護性的醫療級口罩，除了放心穿梭派對外，還能贏得全場焦點。選對配件，不僅外出跑趴亮麗逼人，在家辦趴也很有面子，風光Hold住全場！

我是廣告 請繼續往下閱讀

最時尚的醫療口罩品牌MIT親親口罩，因應衛福部將防疫警戒提高，不只持續在製作技術精進，獲得醫療口罩的認證，更持續推出超多潮流款口罩，使用領先全球的印製技術，打造口罩成為超時尚配件，無論去哪都能安心戴。

配合2021新年即將到來，MIT親親口罩大幅使用新年元素，搭配螢光色系配色，再加上高彩度印刷的巧思，創造看一眼就吸睛的設計，讓妳吸引滿身目光，以最時尚的態度迎接2021，成為旁人眼中無法忽視的中心。不僅跨年時節有專屬口罩，新的一年更有其他全新樣式，包含檸檬黃搭配黑色線條的正面笑臉，讓民眾在新的一年開心滿滿，大膽傳達跳躍視覺感的潮流妖豔桃紅。這些讓人開心的設計，就是要一掃疫情的低迷，為自己打氣，充滿面對未來挑戰的滿滿勇氣。

這些超厲害的口罩，採用食用級感光墨印製，潮流螢光色系口罩，在一般光線下已經能表現高彩度，在演唱會或夜店等有螢光燈的場合，更能凸顯最潮的高彩度螢光效果，搭配時髦穿搭完全融入整體造型，2020迎接2021新年最潮的時尚單品，就屬MIT親親口罩的潮流款口罩，現在全台小三美日、康是美都買的到，領先潮流小三美日網路搶先購，時尚上身，潮流口罩即刻擁有。