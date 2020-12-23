本土零確診破功！館長開直播痛罵：派軍隊都沒關係

案765紐西蘭機師明知自己已有咳嗽症狀，但仍拒絕戴口罩，不僅傳染給2位同事，更與一名廣達集團女員工（案771）密切接觸，造成台灣253天本土0確診的紀錄破功。對此，知名網紅館長則在直播中動怒表示，為何不能比照戒嚴時期辦理？用最高規格來處理移工入境或控管邊境？他更直言「甚至派軍隊去都沒關係，你一個不喜歡就押走」。

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館長昨（22）日表示，今年3月台灣人心惶惶，大家都不太出門消費，造成台灣經濟重挫，幸好台灣防疫做得很好，政府還發放「振興券三倍券」帶動經濟，同時吸引外資關注，台股也因此上看1萬4，大家都有賺到錢。

館長也指出，台灣維持253天本土0確診，也許是因為台灣防疫做得太好了，大家忘了最重要的問題，那就是「移工」，他說，自己上次就講過了，確診移工到處趴趴走，但卻沒人受罰，如今又發生類似情況，導致本土0案例破功，他不禁直呼「我們全部都剉屎耶！」



▲對於台灣連續253天本土0確診紀錄破功，網紅館長也在直播中發表看法。（圖／取自pixabay）

館長認為，到時候大家又不出去消費，經濟又會像3月一樣慘，他不解，為何機師可以趴趴走？且還只罰30萬，「你服不服？我不服！」他並喊話，難道無法比照戒嚴時期的標準來保護台灣人的安全嗎？可不可以用最高規格來處理移工入境或控管邊境？「甚至派軍隊去都沒關係，你一個不喜歡就押走」，畢竟一個病例進來，可是會讓台灣人損失好幾百億，甚至是幾千億。





館長更強調，自己不是斥責或唱衰政府，只是希望老天能保佑台灣人，他坦言，「一看到新聞，我就拿起佛牌，拜託保佑，希望老天保佑台灣人」，同時祈禱本土病例僅此一例。（編輯：許苡晴）