全嘉藝起來跨年　防疫機制優先

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嘉義市長黃敏惠表示，今年是疫情嚴峻考驗的一年，嘉義市跨年晚會防疫本就超前部署，市府22日已慎重決定跨年晚會將照常舉行，請民眾配合相關的防疫機制與規範，在單一入口處將進行紅外線熱像儀體溫量測、手部酒精消毒、實聯制(網路預填及現場登記)，也會備妥洗手與消毒用品、增加公共空間（廁所）消毒頻率；黃敏惠強調，昨天在中央疫情指揮中心會議上，各單位有更大的共識，將防疫具體應變措施做好，採取高度警覺心，市府也將密切注意疫情狀況，配合中央機制，隨時做滾動式檢討。
今年嘉義市跨年晚會主持人將由沈玉琳、巴鈺雙人搭檔，最後壓軸倒數將由市長黃敏惠與亞洲網路高知名度、創作俱佳、實力豐厚，來自馬來西亞的黃明志及二度得獎金曲歌后「台灣歌姬」－黃妃二位重磅級藝人，和現場民眾一起歡樂倒數，迎接2021的第一刻，而此次演出陣容齊聚不同世代歌手，有嘉義在地藝人古家齊、2015年入圍金曲新人獎-王彙筑、美聲實力派女歌手林芯儀、八點檔戲劇主題曲歌后，素有「小江蕙」之稱的陳思安、五月天阿信力捧創作才子黃奕儒等接力演出。
市府文化局指出，今年菱型延伸舞臺再升級，舞臺中間有1座400吋LED大彩屏，側邊再加上6面直立彩屏，營造立體感的舞台視覺，現場還設有3座300吋大螢幕，全程轉播讓觀賞民眾視覺零死角；活動當天採單一入口、單一出口；體育場正門為入口，設有多道進場動線，單一出口則是設在北側門；31日當天下午16時開始將進行周邊交通管制，並安排接駁車服務，歡迎利用大眾運輸工具，文化局提醒，為利通知防疫相關訊息，參加民眾請攜帶手機，並設有醫療救護站及備妥相關應變措施。