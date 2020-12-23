高市運發局　海上舞台發表2021運動月曆

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運發局首次製作運動年曆分送市民，邀集高雄市各單項具代表性的選手，運動發展局局長侯尊堯表示，感謝入選的本市體育選手參與，也希望藉由月曆進行運動行銷，提升選手知名度，讓企業或潛在的贊助商看到選手優異的表現，將資源挹注於選手，選手可以無後顧之憂爭取競賽成績，讓運動拚健康、健康拚未來。
侯尊堯指出，近兩年本市在國際及全國性賽事表現優異的選手非常多，顯示高雄是人才濟濟的運動港都，但是受限月曆版面，難免有遺珠之憾，未來運發局將會透過相關宣傳管道，讓市民朋友知道選手的優異表現。
擔任2月主角及發表儀式的神箭手余俊賢對於拍攝月曆表示：「運發局對於選手的用心有別於以往，以運動選手為主題的月曆，讓很多民眾更認識高雄有這麼多優秀運動人才！」；此次平均年齡最小的月曆主角是由大寮國中侯長文校長及李柳慧教練帶領的跳繩代表隊，隊員吳哲廷、陳俊瑋、張簡菱祥、李家丞、黃品銜都表示，經過努力贏得冠軍，可以登上月曆留下跳繩隊的美好時光，很開心也很感動；謝宗諺則補充，「在拍攝的過程中，有手酸 、被打到 、腳跪到痛，可是為了展現好看帥氣的一面，都是值得的」，小選手們的興奮之情溢於言表。
2021年運動月曆的以「高雄運動品牌」設計形塑高雄城市新意象，封面以”I AM KAOHSIUNG ”結合“高雄一百”，象徵高雄市勇於挑戰，整體傳達高雄是得天獨厚的山海河港城市，高鐵、捷運、高鐵完善的陸上網絡，豐富多元體育賽事與傲人成績，傳達出「運動很行、我是高雄」的意象。2021高雄市運動月曆將贈送市民朋友，敬請密切關注高雄市政府運動發展局KSD好運發臉書粉專訊息。
另外，運發局在年末特別安排於海上平台進行兩場精彩跳繩及舞蹈表演，包括12月28日下午2點20分大寮國中跳繩隊「繩乎奇技」、12月29日下午2點20分樹德家商帶來流行與古典兼具的精彩舞蹈。
2021年運動月曆各月份為：1月雷理莎 2021高雄富邦馬拉松代言人，2月余俊賢 109全民運原野射箭裸弓組金，3月謝宗庭 創造全民運健力11連霸傳奇、世界66公斤級臥舉紀錄保持人，4月吳佳穎 2020東京奧運射擊項目國家代表隊選手，5月黃亭茵 2016里約奧運自由車公路賽選手，6月張堉楷 109全民運健美項目形體組金牌。7月 戴資穎 羽球世界球后，8月 徐安、安廷耀全國運7金泳后、全民運水上救生金牌與全國運自由式短泳金牌男神共同亮相全國運7金泳后、全民運水上救生金牌與全國運自由式短泳金牌男神共同亮相，9月李奎龍 全國運田徑三級跳金牌選手。
10月陳彥成 2017世大運、西班牙世錦賽1萬公尺計點淘汰賽金牌選手，11月黃昱清、朱欣俞健美抗癌鬥士與109全民運健美項目比基尼組銀牌，12月109全民運跳繩、拔河代表隊、陽信女子足球隊、新世紀黃蜂女子壘球隊 109全民運民俗體育跳繩創下3分鐘568下全國紀錄109全民運拔河代表隊600公斤組金牌。新世紀黃蜂女子壘球隊由高雄市在地企業新世紀環保公司贊助成立，參與新力旺女子壘球聯賽，歷年成績優異。