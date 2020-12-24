盼增加市場交易透明度 TIRI啟動投資人關係大獎
記者許家禎/台北報導
2020-12-24 10:20:47
台灣資本市場近60年，上市櫃及興櫃公司已逾二千家，總市值超過新台幣40兆，外資投資比重更年年增加，為加強發行公司與投資人充分溝通，增進資本市場交易透明度並提升公司合理市值，強化投資人關係及專業刻不容緩。台灣投資人關係協會「TIRI」23日舉行年度大會，並正式啟動「台灣投資人關係大獎」，期待在主管機關、證交所、櫃買中心及資本市場伙伴的支持及協助下推動。
TIRI指出，世界主要資本市場對於公司及個人在「投資人關係」均有表彰其傑出貢獻的之獎項，讓資本市場更加透明及活絡。未來TIRI將以最客觀、嚴謹的制度來舉辦「台灣投資人關係大獎」，讓重視公司治理、ESG及投資人關係的公司及個人獲得最高榮譽的肯定。今年各國因為疫情，世界各投資人關係協會的年會均採用線上方式舉行，台灣因為疫情控制得宜，TIRI仍得以實名邀請制舉行盛大年會，本次大會包括美國國家投資人關係協會執行長 Gary A. LaBranche及香港投資者關係協會主席陳綺華更跨海透過影音祝賀TIRI年度大會，並將深化與TIRI的各項合作，共同建立投資人關係跨國資源平台。
TIRI副理事長郭宗霖表示，為將投資人關係之專業系統化及證照化， TIRI與 NIRI戰略合作，共同推動NIRI之INVESTOR RELATIONS CHARTER專業證照及線上IR課程。今年TIRI理事張妍婷及張明仁均通過 IRC測驗，成為台灣第一屆 IRC，更展現了無與倫比的專業。未來TIRI也將全力推動IR專業教育及IRC證照，讓IR專業能與世界接軌，並提升IR從業人士的專業地位。另外TIRI已主辦或與證交所、櫃買中心、irtc（企業經理人研訓中心）及磐石會等單位合作舉辦近百場董監事、公司治理主管及IRO（投資人關係長）之進修專業課程及論壇、並定期透過證交所證券雙月刊、TIRI網站及國內主流財經媒體分享IR專業知識。TIRI持續協助IR專業推廣並促進台灣資本市場與國際接軌。