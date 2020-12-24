新加坡、以色列發現新冠病毒變種感染者 皆自英國入境
新加坡、以色列發現新冠病毒變種感染者 皆自英國入境
國際中心林孝萱/綜合報導
2020-12-24 10:41:35
英國近期發現傳染力更強的新型冠狀病毒（COVID-19）變種體「VUI202012/01」（也稱為「B117」），逾40個國家對英國交通往來實施程度不一的限制。目前在澳洲、荷蘭、丹麥皆有發現攜帶變種病毒的確診病例，案例皆為來自英國的境外移入案例；在亞洲地區，新加坡、以色列週三（23）也通報境內首度發現感染新冠病毒變種體的個案。
新加坡衛生部門週三（23）表示，境內第一例感染新冠病毒變種體B117的確診案例，為自英國返國的17歲女性公民。該女性公民8月前往英國求學，12月6日回國並依照規定進行隔離，但12月7日即出現發燒症狀，並在8日確診感染，當局將其納入8日單日新增案例中的境外移入個案。新加坡衛生部門指出，依照規定與確診者有過密切接觸者都必須進行隔離，且會被安排接受病毒檢測呈陰性才能結束隔離，但17歲女子抵達新加坡後即進行隔離檢疫，進一步傳播變種體的風險較低，目前沒有跡象顯示COVID-19變異B117在新加坡內有社區傳播的跡象。
以色列衛生部門23日通報新增2535例，其中有4例患者攜帶在英國發現的變種新冠病毒，其中有3例近期從英國返回以色列，正在指定的旅館中進行隔離，而第4起個案的傳染源仍在調查中。以色列早在12月3日禁止外國旅客入境，但學生、記者等人士仍可在必要情況下進入。
本週因為新型冠狀病毒出現傳染力極強的變種體，以色列政府宣佈全面拒絕來自南非、丹麥、英國的非以色列公民入境，即使是學生或是記者等例外也無法進入以色列。此外，自週三（23）晚間開始至明年1月1日，所有自國外入境以色列的人士都必須要指定旅館內進行隔離。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。