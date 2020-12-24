2021台灣燈會取消管制　市長聽取民意臉書被讚效率高

新竹市長林智堅上周因公布2021台灣燈會交通管制，臉書被市民灌爆要求改善，經過一周，新竹市府宣布新方案，取消交通管制、縮小燈區範圍、縮短燈區展演時間，學校恢復正常上下課作息，機車、計程車可自由通行燈會疏導區。林智堅臉書也在發文後一小時內大逆轉，民眾大讚「即時改善太有效率！」

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▲新竹市長林智堅因聽取民意速滅火，將2021燈會取消管制，臉書被網友讚爆：效率超高。（圖／林智堅臉書）

× ▲新竹市長林智堅因聽取民意速滅火，將2021燈會取消管制，臉書被網友讚爆：效率超高。（圖／林智堅臉書）

2021燈會管制取消消息一出，林智堅臉書再次湧入留言，有網友說「有效率團隊」、「佩服市長與市府團隊聽到民意、即時修正、創造雙贏」、「改過差很多，有聽進市民的心聲」、「學生受教權不受影響」，還有網友分享，「看到市政府的公務員淋著雨在討論燈會規劃，今天就看到修正版的規劃，太有效率了」、「感動」等。



▲2021燈會管制取消消息一出，林智堅臉書再次湧入留言。（圖／翻攝自林智堅臉書）

× ▲2021燈會管制取消消息一出，林智堅臉書再次湧入留言。（圖／翻攝自林智堅臉書）

林智堅也在臉書致歉，謝謝大家提供各式建議、意見，市府也根據這些意見提出修正版，將燈會範圍縮小，交通疏導區也僅限經國路、自由路、中華路、南大路、西大路範圍，汽車通行證將針對範圍內的居民、上班族、租屋客、托嬰與補習班接送「主動」發放，若民眾有就醫或其他各式需求，則可至三區區公所申請，或線上申請寄送至指定地點，或寄至派出所24小時皆可領取。

新竹市政府補充，燈會期間將有貼心服務，讓市民朋友維持日常生活，比如提供貼心服務車及環狀接駁車，還增設6處定點垃圾收運。另外，燈會也將落實防疫，依據中央流行疫情指揮中心的防疫指引，加強公共區域消毒等，守護大家的健康。