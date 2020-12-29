高速公路竟撿到「冷到發抖小貓」　女子救援後曝心疼真相

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當蒂芬妮到達救援地點，在高速公路分隔島護欄旁看到小灰貓坐在塑膠袋上，凍得瑟縮在路肩發抖，小貓見到蒂芬妮像是在求救般張嘴喵喵叫，很溫馴地似乎知道要來救牠、讓志工順利抱回車上，小貓冷到蜷起身體、全身抖得很嚴重，蒂芬妮溫柔地將牠抱在懷裡，細心觀察小貓的身體外觀，這才發現原來這隻小貓脖子戴著項圈，依照情況判斷很可能是被原主人棄養丟到路邊，蒂芬妮看著眼前的小貓、心裡不禁湧出心疼的感覺。
小灰貓被帶回機構後，蒂芬妮悉心呵護給牠充足的保暖、飽餐的食物，幸運的是4個月大的小灰貓很快恢復元氣，蒂芬妮幫小貓取名為「Lodge」，照顧一星期後檢查身體狀況良好、便發布領養的消息。Lodge展現極親人的友好個性，不斷纏著蒂芬妮討抱抱、人見人愛非常討喜，不到一個月Lodge就幸運找到家，現在有新主人滿滿的愛過得很快樂！
小貓Lodge的故事在網路上引起關注，許多網友紛紛留言：「很高興牠被救起來了！」、「志工所做的一切讓我淚流滿面」、「看到棄養讓我感到心碎」、「小貓有戴項圈、主人怎麼可以這麼做！」、「主人怎麼會這麼殘忍！」、「怎麼會有人把一隻貓留在高速公路！」最後來看看救援的影片！（編輯：楊釆蓉）