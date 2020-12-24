存股族注意！銀行壓力測試若沒過　現金股利發放將受限

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為了解低利率環境及新冠肺炎疫情衝擊時間延長對本國銀行金融韌性的影響，金管會也將於近期函請本國銀行辦理「2021年度監理壓力測試」，要求銀行以2020年底的資本適足性相關資料，在一致之壓力測試情境下計算其資本適足比率及槓桿比率的變動情形，於2021年4月底前回復測試結果
金管會說明，這次測試情境包括輕微情境與嚴重情境。各項情境因子主要包括總體壓力情境，設定我國、美國、歐元區、大陸地區及日本經濟成長率下滑、國內失業率上升與房價下跌等因素導致信用風險增加、債券、股票、外匯及商品市場價格波動加劇等可能增加損失的情境，以及存放款利差縮減和手續費收入減少等對盈餘的影響，以衡量銀行在壓力情境下是否仍具備充足的風險承擔能力。
此外，這次測試首次導入作業風險壓力情境，參酌近期銀行行員挪用客戶款項的舞弊事件，而遭本會裁罰的情形，設定輕微及嚴重情境下銀行遭裁罰並被要求增提作業風險資本，以測試銀行資本適足性，同時提醒銀行應確實強化內部控制制度，並合理評估發生舞弊事件所可能造成的損失風險。
至於沒通過壓力測試會怎樣？金管會表示，個別銀行若沒通過測試，將視情況採取相關監理措施，包括要求銀行強化普通股權益、降低或調整相關風險性資產，以及減少配現金股利。
金管會強調，本國銀行在2021年規畫2020年度盈餘分派時，在依法提列30%的法定盈餘公積後，應考量疫情高度不確定性及其對整體經濟發展、獲利能力、資產品質及資本適足性所帶來影響，加上這次壓力情境的測試結果，在維持資本充實、財務結構健全及可妥適運用資本以支應經濟發展下，審慎衡酌盈餘分派方式。金管會亦將視個別銀行壓力測試的結果，於必要時要求其採行強化損失吸收能力的監理措施。