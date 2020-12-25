萊豬過關！餐廳狂打「選用台灣豬」 真相臉綠：再哭一輪
萊豬過關！餐廳狂打「選用台灣豬」 真相臉綠：再哭一輪
編輯中心/綜合報導
2020-12-25 13:22:01｜2020-12-25 13:23:45
立法院昨（24）日針對《食品安全衛生法》修正草案及萊豬進口等9項行政命令進行表決，最終民進黨團以人數優勢全數通過，確定將於2021年1月1日起施行，未來進口豬肉可含萊劑，而30月齡以上美牛也可輸入進口，話題立刻在網路延燒。對此，有網友在PTT八卦版提到，某泰式料理店宣稱「使用台灣豬」，但真相曝光之後卻讓全場感到錯愕。
原PO表示，在政府確定2021年1月1日起進口豬肉可含萊劑，朋友傳來一張照片，發現原來是某泰式料理店標榜食材使用台灣豬，要讓民眾吃得安心，但原PO仔細一看，卻發現該店家的菜單價目因為使用「台灣豬肉」悄悄喊漲，不禁好奇詢問廣大鄉民，現在住在台灣，想吃台灣豬肉是否得花更多錢？貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「因為使用台灣豬，所以要漲價」、「漲價我再哭一輪」、「所以他之前用什麼豬？」「我也想知道之前用什麼豬XD」、「那用外國豬的要降價嗎？」「預料中的事」。不過，也有網友緩頰力挺店家「不意外啊，以後想吃安全的豬肉，你各位就要多花錢」、「今天你是豬農，你會賣便宜還是高價？」「合理啊，美豬難吃可能有萊劑，還更貴，誰要買？」（編輯：賴詠璿）