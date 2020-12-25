名家論壇》鍾樂偉／《玩什麼好》過聖誕　重現無挑六六歌

今年雖然已踏入了冬季節日時節，但因受疫情影響，百業蕭條，不少商店不是被迫提早關門，就是因銷售額大跌而無奈結業收場，各處都失去了應有的節慶歡樂氣氛。

我是廣告 請繼續往下閱讀

連歌謠界也大受不景氣的氛圍影響，今年韓國音源圈都不如以往般，往往在冬日聖誕前夕，各公司都紛紛爭先地推出，一首又一首以聖誕為題的特別版本新曲，以喚起粉絲的注視。而且，每當那些歌曲一派上台，首爾各大大小小的旅遊與商圈，那些商舖無一不整天整夜播放著那些歌曲，使在寒風襲來的街角，也帶來了一陣陣冬日暖歌的味道。

但 2020 年的 12 月，除了混聲組合高耀太、Jamie、偶像組合 THE BOYZ 等最近推出了冬季季節歌曲，今年年底很難再找其他以同樣主題製作的韓語歌曲。有見及此，劉在錫便決定以「拯救冬季歌曲大作戰」為名，開始為今年情緒失落的大眾，尋找回憶中的冬季歌曲。





MBC 綜藝節目《玩什麼好呢》（놀면 뭐하니?）於上周日便公開了該節目的一個全新計劃，名為「拯救冬季歌曲大作戰」（겨울노래 구출작전）。主持人劉在錫先透過網上直播，向網民介紹了這個新點子的概念來源。其後，他不單公開了一批自己最難忘的冬日歌曲名單，更即場跟網民互動，互點那些叫人一聽起便能聯想到冬季的K-POP歌曲。





最後，劉大神便決定依此為名目，誠懇一班曾經為聽眾留下了不少深刻冬季回憶的歌手，踏上舞台，舉辦一次重拾大眾冬季味道的小型歌曲演出。節目內，迄今我們已知道，劉在錫已找來了曾演繹 Country Kkokko 歌曲「Happy Christmas」的卓在勳與歌手兼作曲家尹鍾信參與。此外，本周節目雖然因疫情蔓延而停播，但製作組亦已透過 YouTube 頻道，公布了另外兩位已獲邀參與「拯救冬季歌曲大作戰」的歌手，他們就是韓國情歌天王金範修以及老前輩李文世。





這個項目，還有那可以預計即將製作的公演，不期然讓人聯想起曾經於 2014 年《無限挑戰》展現過「六六歌」（토토가），期待感立刻使人倍增。





除了現時已知的數位歌手以外，上周在節目內劉在錫曾經公開過他的推薦歌曲名單，當中包括朴孝信的《雪之花》（눈의 꽃）、Mr. 2 的《白色冬季》（하얀 겨울）、李素羅的《風在吹》（바람이분다）、IU 的《預祝聖誕快樂》（미리 메리 크리스마스）與 Brown Eyes 的《漸漸》（점점）等等。





就在當晚節目播出以後，網絡上已引來熱烈的反應。韓國網站搜尋排行榜上，那些歌曲和歌手名字也一下子名列前茅，可見觀眾們對之後接下來的節目充滿期待。





曾經在當年掀起了史無前例的「復古熱潮」，無挑「六六歌」證明了 90 年代的韓國流行音樂對韓國人而言，有著不可或缺的時代地位。它們歷久常新，刺激了現在成為中年一代的 40 與50 歲一代的集體回憶。未知這次「拯救冬季歌曲大作戰」，又會否藉疫情下的社會落幕情緒，帶來另一波復古社會熱潮？





另外，對你而言，在你的「拯救冬季歌曲」歌單中，又有什麼必不可少的選擇？





●作者：鍾樂偉／研究韓國流行文化學者，《韓瘋 — 讓世人瘋狂的韓國現象》的作者，現為香港中文大學社會科學院全球研究課程助理講師、韓國翰林大學言論情報學博士候選人。



●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場。

▲劉在錫在聖誕節推出新企畫。（圖／玩什麼好呢 IG）

▲劉在錫（右）透過直播向網友介紹新點子。（圖／MBC）