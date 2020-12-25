中國數省分發限電令！財經專家曝「真相」：說出來有點秀

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中國數省分發限電令！財經專家曝「真相」：說出來有點秀

編輯中心/綜合報導

2020-12-25 17:08:33

疫情新冠
▲近期中國大陸南方如湖南、浙江等數省分發出限電令，不少人也相當好奇原因為何。（示意圖／美聯社／達志影像）
近期中國大陸如湖南、浙江等數省分發出限電令，不少人也相當好奇原因為何。對此，財經作家吳曉波在微信公眾號就揭開背後真相：「說出來有點秀」。
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吳曉波指出，大陸南方一些省份如江西、湖南與浙江等，近日都出現「限電令」，讓許多民眾感到詫異，認為過去從沒遇過。對此他也解釋，今年11月中國大陸的高峰期用電功率和耗電量都創新高，從用電負荷能力到電量餘額都負擔不了現在這種用法。如果不省點用，可能會發生兩種情況：第一是電負荷超載，導致系統崩潰；第二則是電力餘額不足，民眾最後只能乾瞪眼，所以限電勢在必行。
至於先前曾有傳言指出，中國大陸限電是因為不跟澳大利亞購買煤炭，導致電力存量不足。吳曉波則用數據反駁，「1到11月大陸共生產34.8億噸煤，進口了2.6億噸，進口煤只占很少一部分，裡面從澳洲進口的部分，更是九牛一毛，只占2%」。

▲財經作家吳曉波揭開此次中國限電的背後真相。（圖／翻攝新浪財經）
▲財經作家吳曉波揭開此次中國限電的背後真相。（圖／翻攝新浪財經）
吳曉波還提到，除了天氣因素導致南方民眾使用電暖器讓用電量暴增外，另一個「說出來有點秀」的原因則是「國際貨幣基金組織（IMF）預測，今年全球經濟會萎縮4.4%，中國卻被預測為世界主要經濟體中，唯一保持正成長的國家，背後是因為中國迅速復工復產的工業所支撐，要給全世界供貨」。

吳曉波分析，根據今年11月的數據顯示，全大陸規模以上工業增加值平均增速7%，實施限電的三個南方省份，增速都超過了全國平均值，「代表工業生產快速恢復，承接更多來自世界各地的訂單，今年11月，光是美國自中國的進口額，就增加了46%」。
吳曉波舉例，江西的航空工業、浙江的小商品製造工業、湖南的農副食品加工業等，都在為全世界的訂單火力全開，導致電量消耗更兇。隨著中印於11月底簽署15億美元進口煤炭訂單，並增加風電、太陽能等綠能發電的比重，加上天氣回溫等因素，缺電情況會很快獲得緩解。（編輯：潘毅）
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