中國數省分發限電令！財經專家曝「真相」：說出來有點秀

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至於先前曾有傳言指出，中國大陸限電是因為不跟澳大利亞購買煤炭，導致電力存量不足。吳曉波則用數據反駁，「1到11月大陸共生產34.8億噸煤，進口了2.6億噸，進口煤只占很少一部分，裡面從澳洲進口的部分，更是九牛一毛，只占2%」。
吳曉波還提到，除了天氣因素導致南方民眾使用電暖器讓用電量暴增外，另一個「說出來有點秀」的原因則是「國際貨幣基金組織（IMF）預測，今年全球經濟會萎縮4.4%，中國卻被預測為世界主要經濟體中，唯一保持正成長的國家，背後是因為中國迅速復工復產的工業所支撐，要給全世界供貨」。
吳曉波分析，根據今年11月的數據顯示，全大陸規模以上工業增加值平均增速7%，實施限電的三個南方省份，增速都超過了全國平均值，「代表工業生產快速恢復，承接更多來自世界各地的訂單，今年11月，光是美國自中國的進口額，就增加了46%」。
吳曉波舉例，江西的航空工業、浙江的小商品製造工業、湖南的農副食品加工業等，都在為全世界的訂單火力全開，導致電量消耗更兇。隨著中印於11月底簽署15億美元進口煤炭訂單，並增加風電、太陽能等綠能發電的比重，加上天氣回溫等因素，缺電情況會很快獲得緩解。（編輯：潘毅）