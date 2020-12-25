創造官兵福利　嘉榮服處與企業簽約

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南良集團創立於1972年，公司自早期30人的小型企業，經營迄今員工已超過2萬人，南良從本業紡織延伸出六大產業版圖，並提出「放眼世界、根留台灣」的願景，看準後疫情時代網購商機爆發，由旗下寰宇中道健康科技股份有限公司創設真愛大健康跨境電商平台，以健康為主軸，嚴選各項健康保健產品，更延伸出養老長照、身心靈提升及人文藝術等28品類健康服務，期望提供現役與退除役官兵及眷屬們各項優惠，以擴大企業社會責任。
張勉站長表示，近年來各地軍人服務站積極邀集商家響應敬軍活動，提供產品優惠折扣，商家範圍涵蓋食衣住行育樂等6大類，且與榮服處透過共同開發、分進合擊的方式，為所有服務對象謀取最大福利；此外，中華民國軍人之友社所屬各地區國軍英雄館住宿優惠對象，除現役軍士官兵與榮民外，亦擴大服務第二類退除役官兵、輔導會職員工及榮欣志工等人，歡迎大家多加利用。
榮服處郭處長指出，輔導會近年來結合優質企業廠商共同推動消費購買服務優惠措施，以創造互助互利之共榮局面，期盼榮民服務處、軍人服務站及南良集團之寰宇中道健康科技能夠藉由此次簽訂優惠方案，緊密維繫良好互動，並本著互惠互利原則，一起為現役及退役官兵的服務照顧工作用心盡力，提供感動作為，共創多贏，也希望未來可以賡續與企業保持緊密的互動，進一步為共同促進退除役官兵及其眷屬就業而努力。