把握周末好天氣！入冬最強寒流來襲 跨年夜氣溫下探6度
把握周末好天氣！入冬最強寒流來襲 跨年夜氣溫下探6度
記者陳致宇／台北報導
2020-12-25 18:50:05｜2020-12-25 18:50:09
周末計畫出遊的民眾要把握難得的好天氣，中央氣象局表示，明（ 26 ）日東北季風減弱，各地大多為多雲到晴的天氣，但到了周日鋒面通過及東北季風再增強，北部及東半部地區將再度變成濕涼的天氣型態；預估下周三會有一波寒流來襲，全台氣溫將會驟降 10 度左右，北台灣 800 至 1,000 公尺以上高山有機會降雪。
氣象局預報員林定宜表示，周六東北季風稍減弱，水氣偏少，各地氣溫稍回升，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，北部、東北部及東部地區高溫約 23 至 25 度，中南部地區高溫可以上看 25 至 27 度，晚上及清晨低溫約 15 至 19 度，要注意日夜溫差。林定宜指出，周日有一道鋒面通過及東北季風再增強，下周一以前受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中部以北低溫 15 至 17 度，高溫約 20 度左右，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；到了周二東北季風稍減弱，氣溫才會稍微回升。林定宜預估，周三另一鋒面通過及寒流，將會是入冬以來最強冷空氣，屆時全台溫度會驟降 10 度左右，元旦以前桃園以北地區低溫下探 7 度，中南部地區低溫約 8 至 14 度，局部空曠地區溫度還會更低一些，民眾外出參加跨年活動要注意保暖；若水氣及低溫條件配合，北台灣 800 至 1,000 公尺以上高山有機會降雪。