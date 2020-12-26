慰問檢疫所人員　蘇貞昌：持續增加全國防疫場所能量

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蘇貞昌上午視察烏來檢疫所，他說，對於全國防疫場所，政府都一直在增加能量。不過，基於個人隱私的保護及工作上的特性，不能全部公開，也請國人同胞諒解。只要記得是因為多少人的辛苦，大家才能安心在家睡覺、工作，所以請大家配合。
蘇貞昌表示，2020是非常辛苦的一年，但台灣就是有非常多的人默默地堅守崗位、做好工作。大家不知道還記得不記得到成都去接回血友病小朋友的護理人員；不知道還記得不記得到武漢去接回國人同胞的醫護人員；不知道還記得不記得鑽石公主號追蹤這些遊客辛苦的工作人員；還有好多好多，他們有的一趟出任務，就20個小時不吃、不喝、不能上廁所，好幾層的防護衣，N95口罩壓得臉上深深的兩道痕。
蘇貞昌指出，大家在就要過年的這個時候，真的好好回想這一年是怎麼過的，台灣能成為被世界誇讚防疫第一名的國家，正是因為國人同胞大家齊心合力；正是因為有這麼多辛辛苦苦每一個崗位的工作人員，所以他今天到全台灣第一間防疫的檢疫所，就是要來向這些工作人員致敬、致謝。希望國人同胞知道，防疫成功得來不易。
蘇貞昌也說，現在國外第二波疫情又起，而且像英國還有變種的病毒，說是更嚴重，所以請國人同胞一定要惜福，同時一定要遵照指揮官的要求，做好所有的防疫工作，最好不要到群眾聚集的地方去，跨年在家和家人享受親情，看電視就好。
蘇貞昌表示，如果民眾要出入公共場所，一定要戴口罩，現在口罩，政府也是大家努力多一片，少一塊錢，大家應該可以方便、輕鬆地做好，這樣才能自己健康、家人安全、國家防疫成功。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。