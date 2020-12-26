民法成年下降至18歲　學者憂：社會衝擊恐怕會比想像中大

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由於成年年齡下修後可能造成衝擊，院會也三讀通過修正「民法總則施行法」、「民法親屬編施行法」，明定自2023年1月1日施行，而屆時未滿20歲者，可享有權利，除法律另有規定外，仍繼續享用權利到20歲。此外，為配合民法成年年齡下修，行政院、朝野立委針對所得稅法、人民團體法等案提出修法版本，將條文中有提及「年齡」規定的條文文字，修正為「成年」或「未成年」。
時代力量立委邱顯智發言時說，今天是聖誕節，是個重要時刻，相信是給台灣年輕世代最好的聖誕禮物，成年年齡從20歲下修到18歲，這條路已經走了很久，希望朝野已經有共識的《憲法》18歲公民權修正也盡速通過、把青年權利還給青年。
對此，法律學者劉宏恩在臉書寫下，就在今天下午，立法院剛剛三讀通過民法部分條文修正案，將成年的年齡由二十歲下修為十八歲。這是意料中的事情，畢竟，在現行法律體系中，十八歲以上未滿二十歲的年齡長期處於一種「尷尬年齡」的狀態。例如︰依據兒童及少年福利與權益保障法，十二歲以上未滿十八歲為「少年」，根據民法，又必須滿二十歲才屬於「成年」，那麼中間這段既不是「少年」又不是「成年」的年齡，在法律上究竟應該屬於什麼年呢？如果說他們是未成年，那又為什麼他們必須在刑法上要負擔完全責任能力？
劉宏恩憂心稱，這個法律修正後的社會衝擊恐怕會比想像中大。以我所在的大學教育現場為例，我不知道以後各大學科系究竟還有什麼理由，要為「成年人」舉辦「新生家長親師座談會」？而大一大二同學們想要休學，將完全不需要家長同意，不想念的同學也不能任由家長越俎代庖來代為註冊，以後學校勢必要面對許多憂心如焚、來拜託學校但我們愛莫能助的家長。簡言之，社會及學校怎麼看待十八、十九歲的年輕人，以及怎麼看待他們的決定的「社會態度」，並不是 law in books 的問題，而是 law in action 的問題，前者只要把六法全書上的白紙黑字改一改就可以，後者卻是更為複雜且深遠的事情。我們的社會各界及各機構行號，大家是否都知道該好好準備、必須要調整自己的態度及長久慣習了呢？大家應該要認真想想。
新聞來源為Newtalk 新頭殼