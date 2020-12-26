預約不到美甲師？她曬「懶人神襪」 網笑瘋：Cos紙紮人
預約不到美甲師？她曬「懶人神襪」 網笑瘋：Cos紙紮人
編輯中心/綜合報導
2020-12-26 14:45:08
愛美的女孩兒一定不會對美甲感到陌生，要是有一款襪子穿上去後可以「一勞永逸」常保指甲美麗，有勇氣試一試嗎？就有位女網友分享了數張襪子照片，笑稱「過新年不怕預約不到美甲師」，但襪子實穿效果卻非常耐人尋味，更有網友直呼「穿上去根本秒cosplay成紙紮人」，讓大家笑翻。
有位女網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，分享了數張襪子的照片，照片中可以看見這款樣式十分特殊的襪子，在腳趾部分自帶造型美甲設計，不過襪子的材質以及鮮紅的指甲顏色，實際穿上的視覺效果大概不是每個人都能接受，非常的挑戰個人審美與常識。笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「哈哈哈，笑死」、「很母湯」、「我寧願把腳剁掉欸」、「穿上去秒cosplay成紙紮人」、「如果我躲在床底下的時候看到這雙腳我會嚇死」、「充氣娃娃」、「穿上感覺像有泡過福馬林」、「超級詭異，太鬧了吧」。但也有網友表示想穿，「笑死，超想買來穿」、「哈哈哈哈哈哈哈想穿欸」、「生日禮物送我這個」。更有許多網友互相tag好友，直呼「要團購嗎」、「要不要來一雙」。（編輯：倪浩軒）