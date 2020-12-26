嘉義優鮮黃金烏魚子頒獎　翁章梁親手烹煮美味開場

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縣府農業處表示嘉義縣是全台最大烏魚養殖區，也是很重要的烏魚子製作及集散地，為建立頂級烏魚子品牌形象，已第11年輔導嘉義縣養殖漁業生產區發展協會，嚴選舉辦嘉義黃金烏魚子選拔。今年參賽的烏魚子品質均十分優異，競爭相當激烈，成績差異不大難分軒輊，可以說每一片烏魚子都是嘉義優鮮的頂極精品。
嘉義嚴選黃金烏魚子得獎名單如下：（一）五至七兩組：第一名：保證責任嘉義縣鴻業農漁產品運銷合作社、第二名：鑫溶實業股份有限公司、第三名：榮發旺水產行、優勝：蔡育修、蔡榮坤、張書寧、李冠毅、崇文冷凍食品股份有限公司、富裕水產國際有限公司。（二）七兩以上組：第一名：鑫溶實業股份有限公司、第二名：保證責任嘉義縣鴻業農漁產品運銷合作社、第三名：榮發旺水產行、優勝：蔡育修、蔡榮坤、唐昕遠、崇文冷凍食品股份有限公司、富裕水產國際有限公司。
翁章梁縣長26日頒獎表揚得獎者，說明烏魚全身都具經濟價值，包括烏魚子、烏魚膘、烏魚肫、烏魚殼，更在活動中與名廚吳文智進行烏魚創意料秀，提供民眾試吃一連串的烏魚料理。並再一次向國人推薦「嘉義優鮮」的嚴選黃金烏魚子，掌握衛生、安全、美味的製作流程，創造出健康可口的烏魚子。