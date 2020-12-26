110年元旦連假　屏警加強交通疏導

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臺9線丹路與新路路段，鑑於臺9線以往連假車流皆於2車道變1車道之匯入處發生車流停滯問題，且變換車道易發生交通事故，為改善車流疏解速度，新路及丹路路段北上車道(往台東方向)，於1月1日8時至15時止實施路段外側車道封閉措施；草埔橋及雙流路段南下車道(往屏東方向)，於1月3日12時至19時止實施車道縮減漸變疏導措施，並視車流狀況延長時間。
臺26線墾丁大街實施「單向管制」及「人車分道措施」，屆時墾丁大街為北上車道，南下車輛一律右轉大灣路、且墾丁大街上擺設交通錐並以連桿連接，進行人車分道，避免遊客穿越馬路影響車流行進，以疏解龐大人潮及車潮。
針對東港華僑市場周邊，警方除了引導車流至周邊停車場停車外，亦將朝隆路分隔島缺口以交通錐封閉，禁止車輛迴轉影響車流順暢，另加強取締路邊違規停車，避免違停車輛造成車流回堵。
四重溪溫泉季的活動自109年11月7日起至110年3月1日，如南下壅塞時禁止左轉進入四重溪地區，指揮往南行駛至車城海忠天餐廳前迴轉，臺26線北上車流壅塞時，指揮車輛於統埔路口右轉屏151線接臺26線北上。
為避免觀曙光車潮堵塞，交通龍磐公園迎曙光活動，110年1月1日0時至9時，臺26線鵝鑾鼻至風吹砂滿州界碑間，禁止車輛通行。