品嘗三味果汁　感受嘉市幸福滋味

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嘉義市長黃敏惠指出，鐵路高架化工程打通嘉義市任督二脈，帶來都市縫合、交通便捷，「嘉義大車站發展計畫」更是帶領城市發展的動力，如同三味果汁中的「檸檬」，雖然酸酸的卻富含維生素C，為城市帶來新的原素，朝向「台灣西部走廊的新都心」邁進，檸檬的酸，其實也象徵著所有成果的背後，都需要付出很大的努力，打拼才能爭取甜美幸福的未來；另一味是「鳳梨」，象徵城市魅力，包含民間企業、城市景點及每位市民朋友等在內，都是讓嘉義市越來越興旺的重要元素；最後則是「木瓜」，以國片「KANO」木瓜精神為發想，展現民眾參與鐵路高架化的能量，為了下一代永續發展，我們更要站出來，充分討論與溝通，讓未來更加璀璨幸福。
市府都發處表示，「嘉義之心城市願景館」前身是舊台汽客運車站，現今用來展示嘉義市鐵高工程資訊，包含台鐵嘉義車站的前世今生和地貌變化、鐵高模擬路線等，也成為市府推動大眾參與公共事務的場域；本次「城市三味」展覽，以圖文展板和數位影音等形式，帶領民眾持續了解鐵高工程進度與未來都市發展方向，讓「幸福的滋味，加你這一味」，成為我們嘉的第四味幸福+1味，共同打造「全齡共享，世代宜居」的嘉義市。
都發處說明，城市願景館團隊吸引了各地年輕人一起加入，深入社區，不僅記錄了嘉義市點滴，更凝聚市民朋友的向心力，也讓更多人愛上嘉義，在今年7月除完成7份田野報、7部田野調查成果影片外，並於今年10月到110年1月辦理「辶反城市」主題活動，從城市走讀、美學沙龍、跨域座談等8場活動發覺嘉義市之美；而108年11月到今年1月6場「鐵路邊的所在-厝邊作伙來開講」、今年10月3場嘉義大車站發展計畫之「城之森．城之聲-桌邊嘉常話」移地社區開講等活動，也是市府團隊、中央機關與市民朋友們共同為嘉義市奮鬥的成果，未來市府也會持續引導民眾理解及聚焦討論未來的城市願景，凝聚前進的力量，共創幸福嘉義市。