屏東縣政府榮獲第六屆社區金點獎卓越縣市

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屏東縣政府在潘孟安縣長以人為本的施政理念中，積極打造「安居大社區」，擘劃實踐「在地安老」願景。並積極推動「一村里一據點」政策，讓據點數快速成長至目前371處，涵蓋率從32.40%拓展到80.13%，涵蓋率成長50%，6年期間開拓共221處關懷據點，平均每年開拓多達36點，共12鄉鎮村里佈建率達100%全壘打。
縣府團隊為提供371處關懷據點在地最直接的服務輔導工作，規劃北中南3區「社區照顧服務支援中心」，分別委託財團法人聖功社會福利慈善基金會、財團法人弘道老人福利基金會及屏東科技大學，就近支援訪視輔導據點，並辦理多元化志工培訓課程，培力據點落實健康促進、共餐及關懷訪視電話問安服務。
縣府團隊更規劃銀閃閃系列展演比賽，為長輩健康運動成效創造舞台，從合唱團、歌舞團、合奏比賽到世代融合的街舞比賽，讓長輩成為鄰里大明星，也讓大眾看見長輩的不可思議。
還有內埔鄉隘寮社區照顧關懷據點從全國入圍單位中脫穎而出，榮獲金點之星團體獎，潘玉燕理事長從102年經營關懷據點迄今，帶領團隊從小班的1時段關懷據點，擴大服務到大班10時段5整天的長照巷弄站據點，提供在地社區完整又甘心的初級預防照顧服務。