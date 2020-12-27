屏東縣政府榮獲第六屆社區金點獎卓越縣市

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屏東縣政府榮獲第六屆社區金點獎卓越縣市

記者黃正忠／屏東報導

2020-12-27 16:32:40

屏東縣政府榮獲第六屆社區金點獎　年度特別獎卓越縣市
▲金點獎年度特別獎為卓越縣市，入圍共12個縣市政府團隊，金點之星(團體獎)入圍共21個據點服務單位，24日表揚典禮現場公布得獎者，屏東縣政府團隊奪得年度特別獎卓越縣市。（圖／屏東縣政府提供, 2020.12.27）
衛生福利部社會及家庭署辦理「第六屆社區金點獎」，激勵更多民間團體參與在地照顧服務，本屆金點獎年度特別獎為卓越縣市，入圍共12個縣市政府團隊，金點之星(團體獎)入圍共21個據點服務單位，24日表揚典禮現場公布得獎者，屏東縣政府團隊奪得年度特別獎卓越縣市，內埔鄉隘寮社區照顧關懷據點更榮獲金點之星。
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▲屏東縣積極推動「一村里一據點」政策，讓據點數快速成長至目前371處，涵蓋率從32.40%拓展到80.13%，涵蓋率成長50%，6年期間開拓共221處關懷據點，平均每年開拓多達36點，共12鄉鎮村里佈建率達100%全壘打。（圖／屏東縣政府提供,
▲屏東縣積極推動「一村里一據點」政策，讓據點數快速成長至目前371處，涵蓋率從32.40%拓展到80.13%，涵蓋率成長50%，6年期間開拓共221處關懷據點，平均每年開拓多達36點，共12鄉鎮村里佈建率達100%全壘打。（圖／屏東縣政府提供, 2020.12.27）
屏東縣政府在潘孟安縣長以人為本的施政理念中，積極打造「安居大社區」，擘劃實踐「在地安老」願景。並積極推動「一村里一據點」政策，讓據點數快速成長至目前371處，涵蓋率從32.40%拓展到80.13%，涵蓋率成長50%，6年期間開拓共221處關懷據點，平均每年開拓多達36點，共12鄉鎮村里佈建率達100%全壘打。
縣府團隊為提供371處關懷據點在地最直接的服務輔導工作，規劃北中南3區「社區照顧服務支援中心」，分別委託財團法人聖功社會福利慈善基金會、財團法人弘道老人福利基金會及屏東科技大學，就近支援訪視輔導據點，並辦理多元化志工培訓課程，培力據點落實健康促進、共餐及關懷訪視電話問安服務。

縣府團隊更規劃銀閃閃系列展演比賽，為長輩健康運動成效創造舞台，從合唱團、歌舞團、合奏比賽到世代融合的街舞比賽，讓長輩成為鄰里大明星，也讓大眾看見長輩的不可思議。
還有內埔鄉隘寮社區照顧關懷據點從全國入圍單位中脫穎而出，榮獲金點之星團體獎，潘玉燕理事長從102年經營關懷據點迄今，帶領團隊從小班的1時段關懷據點，擴大服務到大班10時段5整天的長照巷弄站據點，提供在地社區完整又甘心的初級預防照顧服務。
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