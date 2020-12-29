專訪／年終豪撒1000萬分紅　486認為「公司共好」最重要

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在他仍在襁褓時，母親染上賭癮，有次不幸「被撈了一個最狠的」，從此家裡常有「刺龍刺虎」的兄弟來討債。至於債款的實際數字，這在陳延昶家中是個忌諱，「我爸沒有講，我也不去問，但我告訴你，這個賭債還了10年半！」
當遭逢如此衝擊時，家中氣氛難免不如意，最終父母走上離婚這條路。這時，陳延昶的父母協商，誰要兒子的話，就誰要背起所有債務。「最終，我爸就說好，所以他就把那個賭債就扛了。」而母親則選擇離開家門。之後，在陳延昶長大至要入小學前夕，他的父親驚覺小孩應該獲得更好的照顧，於是將孩子託付到親戚底下。
不像電視劇演得那般狗血，在陳延昶寄人籬下這4年半，以及往後數年期間，他受到姑媽、嬸嬸還有一位國小老師無微不至的照顧，他都點滴在心頭。「我雖然從小沒媽媽，但是我姑媽也算是半個媽媽，還有嬸嬸、國小老師也對我很好，所以我覺得，我人生中有3個媽媽。」
直到4年半過後，父親把債務還清後，才接陳延昶回來。「我爸把債還完了，把我接回去了，我真的好高興喔！」事隔多年，回想起那時候與父親重逢的時光，他仍是喜形於色。
這段艱辛的人生經歷，影響到他未來的創業。
有些人創業可能會去賭一把，但他不一樣，「我後來在經營公司，都是穩紮穩打，要有7、8成的把握才去做。」陳延昶穩紮穩打的做事風格，也體現在「486團購」的公司經營上。「我還是一直希望，（公司）規模不要太大。」現在公司團隊約50位，這個規模對他而言「就夠了」，「為什麼？因為我也不需要做得太累，然後獲利也還不錯！」
除了「不想太累」之外，486公司規模維持在精巧，還有另一個原因，那就是能兼顧每位同仁。對於員工，陳延昶一向堅持他們是「同仁」，甚至也不要被稱呼為「老闆」，喜歡被親切地稱呼為「大哥」。
對於公司福利，他也不馬虎。即使今年受到新冠病毒疫情影響，486除了續辦尾牙之外，還宣布今年公司毛利再創新高，同時加碼1千萬分紅給員工。陳延昶透露，數年前台灣的電商環境還在起飛時，當時平均每家電商企業或公司都能有想當好的獲利，但如今在各電商平台崛起，加上競爭者紛紛削價競爭之下，毛利是逐年下探，有些公司可能會說營業額今年再創新高，但如果攤開報表一看，可能利潤不到10％，存活地相當辛苦。
關於公司今年營利，陳延昶很自豪地說，今年公司年度營業額預計至12月底破17億元，同時毛利也將突破3成，再創歷年新高，而這些都是同仁的功勞，因此決定發放千萬分紅，給37位去年底前加入公司的夥伴們。他強調，這些做法不是在節稅、省錢，只要公司有獲利，就更有能力照顧同仁，讓他們沒有後顧之憂，也能讓夥伴更願意一起為公司來打拚，「我們就是一個共同體，這是我們大家一起共好。」