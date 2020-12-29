專訪／有2政黨找他選立委　486為「這原因」果斷拒絕

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為何近期開始公開挺起綠營政治人物呢？陳延昶解釋，他不是只有挺綠，其實他挺得是「台灣價值」，所以有任何政治人物有符合台灣價值的話，他都願意公開力挺，例如無黨籍立委林昶佐、基進黨立委陳柏惟就是與他價值觀相近，他才願意支持。
對於許多網友稱他是蹭政治熱度，陳延昶戲稱那些人是「傻子」。
他說，486團購賣得都是電器、3C用品，單價都是偏高，不會有人為了挺你特地花幾萬塊來捧場，反而是今年初他積極開始為台灣價值發聲後，得罪不少支持國民黨、特地媒體的粉絲，「他就會不爽，就不想來我這邊買東西...講真的，反而前在初期的時候，（業績）是有跌的。」
當被問最喜歡目前哪個政治人物時，陳延昶不加思索就回「蔡英文」，他還強調「真的非常的喜歡！」他回憶，過去還在當業務時，某次下班回家行經松山饒河夜市，恰巧看到現任我國駐美代表蕭美琴正在選立委，同時他也注意到年輕的蔡英文也在人群中，於是立刻停下車來穿過吵雜的人龍找蔡拍照。
談到欣賞總統哪一點，陳延昶滔滔不絕地說，蔡在當陸委會主委時，在立院上與立委唇槍舌戰的畫面讓他相當印象深刻，之後在民進黨遭逢大敗時，她也毅然決然擔起黨主席的責任，甚至之後也助綠營重回執政，這些經歷都顯現出蔡的人格特質，讓他相當欣賞。
至於未來是否有機會想要站上政治舞台？陳延昶透露，在今年總統大選與立委選舉前夕，確實曾有2個政黨來找他擔任立委候選人，不過他斬釘截鐵地說不。「未來我不敢說我一定不會啦！但你看我現在已經夠忙了。」對陳延昶而言，目前執掌一家網路團購公司，如他所言是「成就還不錯」，這時候「就應該要感恩了」。
他認為，如果未來從政，勢必會占用他大半時間，這對於經營一家公司來說，可能造成不良影響，如果因為短時間下了1、2個決策錯誤，造成虧損，那可就得不償失。
對於台灣政治環境的未來，陳延昶坦言還是有點憂心，所以他也很願意貢獻一己之力，但是「你說叫我去參選，那對我來講太遙遠了，也太蠢了一點。」因為就算是讓他選上，也僅是國會內幾百票裡的1票，「老實說於事無補。」
486先生雖然仍對台灣民主憂心忡忡，但現階段仍選擇在他熟悉的戰場，也就是網路上來奮鬥，他未來預計將推出更多新節目，希望能發揮更多民間力量，去監督檯面上的公共政策或民意代表，如此才能像他所說的，「發揮更大的力量」。