NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

專訪／有2政黨找他選立委　486為「這原因」果斷拒絕

記者賴志昶／專題報導

2020-12-29 15:00:00

▲人稱「486先生」的陳延昶透露，自己最欣賞的政治人物就是總統蔡英文。（圖／486團購提供）
▲人稱「486先生」的陳延昶透露，自己最欣賞的政治人物就是總統蔡英文。（圖／486團購提供）
人稱「486先生」的陳延昶，在網路上毫不掩飾自己政治立場，甚至因此遭到不少網友批評是為了利益「蹭熱度」。對此，他在《NOWnews今日新聞》專訪中直言，「那是傻子，那些人根本沒出過社會！」另外，對於未來是否有從政打算，他也罕見透露，過去確實有2個政黨找他選立委，但他一律拒絕，原因除了「已經夠忙了」之外，他覺得站在監督民意代表的角色較為重要。
我是廣告 請繼續往下閱讀
戲稱韓粉為「憨粉」、公開力挺遭提罷免的高雄市議員黃捷，陳延昶直言不諱的個性，從他親自經營的臉書粉專就可看得出來。近期他南下高雄為市長陳其邁站台時，甚至為陳其邁擋下某電視台記者的採訪，因此遭到深藍媒體輪番痛批。
為何近期開始公開挺起綠營政治人物呢？陳延昶解釋，他不是只有挺綠，其實他挺得是「台灣價值」，所以有任何政治人物有符合台灣價值的話，他都願意公開力挺，例如無黨籍立委林昶佐、基進黨立委陳柏惟就是與他價值觀相近，他才願意支持。

對於許多網友稱他是蹭政治熱度，陳延昶戲稱那些人是「傻子」。

他說，486團購賣得都是電器、3C用品，單價都是偏高，不會有人為了挺你特地花幾萬塊來捧場，反而是今年初他積極開始為台灣價值發聲後，得罪不少支持國民黨、特地媒體的粉絲，「他就會不爽，就不想來我這邊買東西...講真的，反而前在初期的時候，（業績）是有跌的。」

當被問最喜歡目前哪個政治人物時，陳延昶不加思索就回「蔡英文」，他還強調「真的非常的喜歡！」他回憶，過去還在當業務時，某次下班回家行經松山饒河夜市，恰巧看到現任我國駐美代表蕭美琴正在選立委，同時他也注意到年輕的蔡英文也在人群中，於是立刻停下車來穿過吵雜的人龍找蔡拍照。

▲「486先生」陳延昶年輕時曾與蔡英文合照過，當時兩人一臉青澀。（圖／486團購提供）
▲「486先生」陳延昶年輕時曾與蔡英文合照過，當時兩人一臉青澀。（圖／486團購提供）
談到欣賞總統哪一點，陳延昶滔滔不絕地說，蔡在當陸委會主委時，在立院上與立委唇槍舌戰的畫面讓他相當印象深刻，之後在民進黨遭逢大敗時，她也毅然決然擔起黨主席的責任，甚至之後也助綠營重回執政，這些經歷都顯現出蔡的人格特質，讓他相當欣賞。

至於未來是否有機會想要站上政治舞台？陳延昶透露，在今年總統大選與立委選舉前夕，確實曾有2個政黨來找他擔任立委候選人，不過他斬釘截鐵地說不。「未來我不敢說我一定不會啦！但你看我現在已經夠忙了。」對陳延昶而言，目前執掌一家網路團購公司，如他所言是「成就還不錯」，這時候「就應該要感恩了」。

他認為，如果未來從政，勢必會占用他大半時間，這對於經營一家公司來說，可能造成不良影響，如果因為短時間下了1、2個決策錯誤，造成虧損，那可就得不償失。

對於台灣政治環境的未來，陳延昶坦言還是有點憂心，所以他也很願意貢獻一己之力，但是「你說叫我去參選，那對我來講太遙遠了，也太蠢了一點。」因為就算是讓他選上，也僅是國會內幾百票裡的1票，「老實說於事無補。」

486先生雖然仍對台灣民主憂心忡忡，但現階段仍選擇在他熟悉的戰場，也就是網路上來奮鬥，他未來預計將推出更多新節目，希望能發揮更多民間力量，去監督檯面上的公共政策或民意代表，如此才能像他所說的，「發揮更大的力量」。
▲知名團購平台「486團購」創辦人陳延昶，睽違2年左右，日前接受《NOWnews今日新聞》專訪，訪談中透露他的經營理念與人生經歷。（圖／記者葉政勳攝）
▲知名團購平台「486團購」創辦人陳延昶，日前接受《NOWnews今日新聞》專訪，訪談中透露他的經營理念與人生經歷。（圖／記者葉政勳攝）
關鍵字

NOW民調中心

老司機私藏秘密基地！你覺得哪個野戰地方最刺激？

老司機私藏秘密基地！你覺得哪個野戰地方最刺激？

繼續作答
美麗知性兼具！誰是您的心目中第一正女主播？

美麗知性兼具！誰是您的心目中第一正女主播？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀