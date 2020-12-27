超商飯糰霸主？這口味奪「人氣前三」 網看呆：後台太硬
超商飯糰霸主？這口味奪「人氣前三」 網看呆：後台太硬
編輯中心/綜合報導
2020-12-27 19:40:23
超商中的食物選擇眾多，而飯糰既方便、美味又能填飽肚子，無論當做早餐或臨時肚子餓的充飢小物，都是不少外食族、學生的首選。但近日卻有網友意外發現超商貨架上，人氣飯糰的前三名竟然全都是同一種口味，這也讓眾人看完也忍不住笑說「懷疑有人作弊！」。
日前有網友在臉書社團「新·路上觀察學院」中貼出一張照片，原來是這名網友在超商中挑選飯糰時，意外撞見眼前這個畫面，只見冷藏食品貨架上，飯糰人氣商品排行前三名竟全被「肉鬆飯糰」佔據，就連「最佳新人獎」也由肉鬆口味奪下，貼文至今超過8千多人按讚，也讓原PO笑翻直指「包辦全部獎項」。不少網友看到這個畫面也紛紛笑翻表示「最佳新人獎是怎樣？！我以前吃的不是肉鬆嗎！」、「根本肉鬆門市」、「我懷疑弊案，但我沒有證據」、「後台很硬」、「這一看就內定啦！哪次不內定！」、「那個第一名的飯糰肯定比第二名的好吃」、「鮪魚在一旁哭慘了」。不過對此也有員工出面留言解釋，因為超商的陳列不能看起來太空或是雜亂，「所以要把剩下的商品往前陳列」，同時推測肉鬆飯糰可能是滯銷品，真正的前三名已經被搶購一空；另外也有肉鬆飯糰的擁護者就解釋，如果買肉鬆口味的飯糰建議可以加熱微波，不只能解決飯粒太乾、不好吃的情況，包在外面的海苔也不會軟掉。（編輯：楊智傑）