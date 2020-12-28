Tag人物／酒店大亨洗手熬大骨湯　煮出必比登牛肉麵

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劉少麟每天早上5點就要和太太到店準備，從採買到熬湯每一個步驟都親力親為，力求最好的把關，很難看出劉少麟曾經是酒店大亨，貪杯的他夜夜笙歌、過著紙醉金迷的日子，每天請朋友的酒錢一年高達600多萬，看透了外頭世界的浮生若夢，劉少麟決定回家接手父親劉光芹的牛肉麵店，「想一想，回來賣牛肉麵最實在了。」
劉山東牛肉麵兩代經營了長達68年，1949年父親劉光芹隨國民政府來台，在當時為了養家餬口，1951年開始賣牛肉麵維生，家鄉的山東味成了招牌，在麵店裡常出現吃了超過20、30年的老顧客，「你要按照它的吃法，要配一口黑豆、然後還要配個蒜頭來吃，它口味會有所變化」客人的形容就是最好的宣傳，正因為這些老客人的相挺，使得劉山東牛肉麵在疫情衝擊下生意依然熱絡！
「要賣這個，要早點結婚生小孩，生完了再來站這個位子。」劉少麟幽默自嘲每天站在火爐旁像是洗三溫暖，劉少麟的兒子跟著父母在店裡忙進忙出，問劉少麟是否有讓孩子接班的想法？他說「尊重小朋友意願」，即使孩子沒興趣接棒，又何必強求？每天撈500斤的麵除了意志力還要有一份使命感，「小孩子有興趣你怎麼做都不會累」他也表示不一定要小孩接手，只要肯用心經營這家店，能讓客人繼續來開心的用餐，員工也是他考慮的交班的對象。
讓客人吃到一碗滿意的牛肉麵，是劉少麟的堅持，他的唯一秘訣就是用心的去看待每一個步驟，從挑選食材、切牛骨熬精華、到撈麵，每一個步驟都要踏實，用心對待客人，客人一定也能感受的到，簡單的方法卻需要不斷的堅持與實踐。
＊店家資訊＊
劉山東牛肉麵地址：台北市中正區開封街一段14巷2號
營業時間：星期一至六8am-8pm