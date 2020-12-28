Tag人物／酒店大亨洗手熬大骨湯　煮出必比登牛肉麵

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Tag人物／酒店大亨洗手熬大骨湯　煮出必比登牛肉麵

記者陳錦欣/綜合報導

2020-12-28 20:30:00

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▲這家位於台北火車站巷弄間的「劉山東牛肉麵」於2018、2019連續兩年榮登台北米其林指南必比登推薦。（圖／記者詹皓帆攝）
我剛開始撈麵的時候，撈到兩隻手都沒有力氣了」、「現在！你客人越多我撈得越興奮」講起過往劉少麟歷歷在目，這家位於台北火車站巷弄間的「劉山東牛肉麵」於2018、2019連續兩年榮登台北米其林指南必比登推薦，舊雨新知一起來，牛肉麵店從早到晚都座無虛席，亮眼成績的背後卻是劉少麟浪子回頭的戲劇人生。
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▲劉少麟每天早上5點就要和太太到店準備，從採買到熬湯每一個步驟都親力親為，力求最好的把關。（圖／記者詹皓帆攝）
 
劉少麟每天早上5點就要和太太到店準備，從採買到熬湯每一個步驟都親力親為，力求最好的把關，很難看出劉少麟曾經是酒店大亨，貪杯的他夜夜笙歌、過著紙醉金迷的日子，每天請朋友的酒錢一年高達600多萬，看透了外頭世界的浮生若夢，劉少麟決定回家接手父親劉光芹的牛肉麵店，「想一想，回來賣牛肉麵最實在了。

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▲劉山東牛肉麵兩代經營了長達68年，1949年父親劉光芹隨國民政府來台，在當時為了養家餬口，1951年開始賣牛肉麵維生，家鄉的山東味成了招牌。（圖／記者詹皓帆攝）
 

劉山東牛肉麵兩代經營了長達68年，1949年父親劉光芹隨國民政府來台，在當時為了養家餬口，1951年開始賣牛肉麵維生，家鄉的山東味成了招牌，在麵店裡常出現吃了超過20、30年的老顧客，「你要按照它的吃法，要配一口黑豆、然後還要配個蒜頭來吃，它口味會有所變化」客人的形容就是最好的宣傳，正因為這些老客人的相挺，使得劉山東牛肉麵在疫情衝擊下生意依然熱絡！

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▲麵店裡常出現吃了超過20、30年的老顧客，客人的形容就是最好的宣傳。（圖／記者詹皓帆攝）
 

要賣這個，要早點結婚生小孩，生完了再來站這個位子。」劉少麟幽默自嘲每天站在火爐旁像是洗三溫暖，劉少麟的兒子跟著父母在店裡忙進忙出，問劉少麟是否有讓孩子接班的想法？他說「尊重小朋友意願」，即使孩子沒興趣接棒，又何必強求？每天撈500斤的麵除了意志力還要有一份使命感小孩子有興趣你怎麼做都不會累」他也表示不一定要小孩接手，只要肯用心經營這家店，能讓客人繼續來開心的用餐，員工也是他考慮的交班的對象。

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▲「劉山東牛肉麵」於2018、2019連續兩年榮登台北米其林指南必比登推薦，舊雨新知一起來，牛肉麵店從早到晚都座無虛席。（圖／記者詹皓帆攝）
 

讓客人吃到一碗滿意的牛肉麵，是劉少麟的堅持，他的唯一秘訣就是用心的去看待每一個步驟，從挑選食材、切牛骨熬精華、到撈麵，每一個步驟都要踏實，用心對待客人，客人一定也能感受的到，簡單的方法卻需要不斷的堅持與實踐。

＊店家資訊＊

 劉山東牛肉麵地址：台北市中正區開封街一段14巷2號

營業時間：星期一至六8am-8pm
 
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