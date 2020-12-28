2021來了！財運夯炸「TOP.5生肖」曝光　第1位事業極旺

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第五名：屬鼠
天生富貴，一生財運亨通，鼠年出生的人，主觀能力強，環境適應力優越，加上天性樂觀，所以處處受人歡迎，是天生的天貴星，為人聰明伶俐，因些一般也都有著很強烈的求財慾望，利慾心很強，而且生肖鼠會有不錯的財富積蓄，頗有成就，一生生活幸福。
第四名：屬牛
天賜榮幸，忍耐換來晚年財運牛年出生的人，天性誠實，富有很強的忍耐心，但是有的時候對事多固執，屬牛者普遍沈默寡言，不容易被人重用，但是他們內心溫和，天性嚮往財富，而用做事勤勉，有很強的獨立活動能力，也會有不錯的財富積蓄。一般都會很早離鄉白手成家，少年有福，雖然時至中年會面臨苦勞與精神的雙重麻煩與苦惱，但是上天是不會忘記勤勞的屬牛者的，他們的晚年會有天稟賜福的榮幸。
第三名：屬虎
剛強好勝，慈悲仗義疏財虎年出生的人，外表寬容，內心剛強，天性崇尚力量，有很強的好勝心，有俠義之心因些會很看輕錢財，但是屬虎之人總體財運頗佳，特別中年財運很了，可謂春風得意，但是中年財運浮沈未定，變化多端，經濟壓力也會比較大，2021牛年會有一些求財良機，加上多年的商場打拼，性格也更加沈穩，因此財運會逐步高昇，到晚年更是名利雙收，德高望重。
第二名：屬龍
多才多藝，修養左右財富屬龍者天生具有剛毅活潑的特質，明天善惡，也不喜歡曲意逢迎，有時會因為過分的傲慢尊大，與上級意見不和，影響自已的財運，屬龍之人少年財運可能會因為固執而有失敗，到中年也要注意自己的修養，心平氣和，居安思危爭取財運的高升。
第一名：屬馬
商場明星，業內成功領袖馬年出生的人，其性好動不好靜，多喜歡出風頭，加之商場交際技巧極為巧妙，是商場上的明星人物，很容易成為行業領袖，而事實上也能很好的履行領袖的責任，並有貴人牽引至成功，因為對高質量的強烈追求，又好投機事業，所以在財運上是有不錯的收穫。（編輯：賴詠璿）