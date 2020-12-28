新北Hakka聚點　哈客淡水館啟用

新北哈客淡水館於12月26日正式啟用，新北哈客淡水館地處新北市北端，相對於位在本市西南一隅的三峽新北客家文化園區，淡水哈客館可提供居住在本市北側及北海岸三芝、石門地區的市民一個就近認識客家文化的機會。新北市長侯友宜表示，淡水居山臨海、人文薈萃，人口逐年上升，是新北快速成長發展區域，市府各項重大建設淡江大橋、淡海科技園區正如火如荼打拼著。哈客淡水館是繼去年哈客中和館後，在新北市所成立的第二座優質客家聚點會館，客家聚點的建置是市府持續推廣客家文化的重要政策，

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哈客淡水館是由新北市政府客家事務局與教育局共同合作，結合淡水國小國際文教中心現有空間規劃藍染及花布傘，場地建置美侖美奐、趣味盎然且具客家特色意象，使得在校學生、學生家長、社區居民老中青三代不同年齡層能在同一場域共同學習多元文化，讓親子及家庭成員間更能認識客家、喜歡客家、進而認同客家，達到傳承客家文化之最大效益。

侯友宜表示，未來，新北哈客聚點將在其他行政區域持續規劃拓展建置，一年一聚點提供客家鄉親更優質的聚會學習空間，讓更多的新北市民朋友可以在地就近接觸到客家文化。



▲侯市長親切的與幼兒園孩童互動，公部門與民間團體公私協力攜手努力，共同創造出多元共融互贏的全齡化學習場域。（圖／新北市政府客家事務局提供）

該館啟用活動現場設有擂茶、VR體驗等各項客家文化DIY攤位體驗、並結合淡水區客家協會、幼兒園、國中小等團體才藝表演及辦理義賣活動，所得全數捐贈淡水家扶中心作為公益之用，現場吸引逾500位鄉親。淡水客家聚點透過市府機關間跨部門團隊合作、公部門與民間團體公私協力攜手努力，共同推展客家文化，創造出多元共融互贏的全齡化學習場域。





目前淡水地區客家鄉親超過2萬人，淡水區客家文化協會於94年間即成立至今，協會多年來在歷屆理事長林錦榮、姜禮隆、呂學義、張德宏、黃淑芬等帶領耕耘推廣下，吸引諸多鄉親參與，大家群策群力，傳承客家文化，並大力參與此次新北哈客淡水館的建置與啟用。