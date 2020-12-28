網購草莓乾！她打開驚見「草莓化石」秒臉綠 全場嚇壞
網購草莓乾！她打開驚見「草莓化石」秒臉綠 全場嚇壞
編輯中心/綜合報導
2020-12-28 16:21:09｜2020-12-28 17:11:38
網路購物十分便利，民眾僅需在家動動手指上網，就可以將想要的商品購買回家，但透過網購收到的實品，與網站上實物不符的情況也層出不窮。近日，就有網友抱怨，在網路上購買草莓乾，結果卻收到詭異、乾癟又深褐色的物體，讓她相當傻眼，貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，自己在網購平台下訂了草莓果乾，沒想到卻收到了乾癟到不行、乾到發黑的「草莓化石」，從照片可以看到，草莓已經完全呈現深褐色，不止脫水還被「脫色」了，看起來像是放了很久。原PO也再次確認一次賣場，確定對方賣的就是草莓乾，但照片卻與實物不符，這讓她忍不住崩潰說，「真的變成乾了，還我草莓乾啊」，她事後也補充，自己並沒有拆開包裝，所以不要問味道如何。
許多網友也紛紛回應，「這是擺太久的庫存吧，這種東西也敢出貨也是醉了」、「沒看文以前，我還以為是火山石」、「好像壞掉的吧！印象草莓乾至少要有草莓的顏色吧」、「這個顏色看了沒有食慾」、「這是草莓化石吧」、「這根本是化石吧，太誇張了」、「怎麼跟貓大便有點像」。另外，也有網友指出，這個屬於比較低成本方式高溫烘乾，雖然整個都褐變了，但也可以慶幸沒有加色素硬蓋過去。（編輯：許智超）