避萊豬風波　長榮桂冠引用台糖頂級國產「森悅豬」入菜

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吳昭宏說，台糖養豬超過一甲子，從未被檢出法定藥物殘留，森悅豬是台糖近年來育種研發盛舉，以半放牧飼養在大武山下廣達20公頃的森林場域，自由自在奔馳運動，肌肉緊實，風味甘甜是一大特色外，最重要的是，森悅豬符合國家GHP規範，ISO22000、CAS及產銷履歷等國內外食安認證，層層把關，食安有保障。
萊豬登台前夕，長榮桂冠酒店為了讓消費者吃得安心，特與台糖合作引進頂級國產森悅豬，期能一舉打響國產豬品牌。總經理許秉勳說，森悅豬料理明年元旦起，在長榮桂冠酒店的冠品鐵板燒和長園中餐廳限量登場，今天率先發布十道創意料理，有芝麻味噌森悅燒肉佐蛋黃醬等，歡迎民眾預約品嚐。
長榮行政總主廚才悅表示，台糖森悅豬脂肪分布較其他豬種均勻，且無腥臊味，因此特別將長榮25年經典菜餚升級為「森悅松子燻燉肉」,五花肉入口即化，除了品嚐原有風味，還可搭配餅皮入口，食而不膩。
此外，還有以上海菜手法呈現的「森悅蟹黄芙蓉獅子頭」，是精選後腿肉以9比1完美比例，結合切塊的肥油丁，淋上鮮香的蟹黃湯汁，最能襯托森悦豬軟嫩的肉質與香氣，最能展現森悅豬鮮美肉質的「梅洛紅酒燴森悅豬」，是採用「紅酒界皇后」梅洛紅酒烹調佐味，入口濃郁果香將食用橄欖的森悅豬肉，提襯得更鮮美甘甜。
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