確診足跡公布與否中央地方不同調　柯文哲：要我就全公開

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確診足跡公布與否中央地方不同調　柯文哲：要我就全公開

記者丁上程/台北報導

2020-12-28 16:09:54｜2020-12-28 16:16:41

台北市長柯文哲28日接受訪問時表示，日前「講一個謊話，就要再講十個謊話去掩蓋」的說法並不專指陳時中，不過他也強調如果是自己的話，會主張全部公開足跡。
▲台北市長柯文哲28日接受訪問時表示，日前「講一個謊話，就要再講十個謊話去掩蓋」的說法並不專指陳時中，不過他也強調如果是自己的話，會主張全部公開足跡。（圖／台北市政府提供）
針對日前案765確診新冠肺炎的紐西蘭籍機師，因為謊報足跡，導致台灣在兩百多天未出現本土病例的紀錄破功後，外界也質疑是不是要完全公開確診案例的足跡？台北市長柯文哲日前批評，若是他就會乾脆全部公開透明，並指講一個謊話，就要再講十個謊話去掩蓋。不過此番說法遭到衛福部長陳時中反嗆是在說柯自己。柯文哲今天接受訪問時也再表示，有時候媒體傳話時，會讓人家有誤會，並指自己不是在講陳時中說謊、不說謊。不過柯文哲也直言，若是他的話，就會主張乾脆全部開放。
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柯文哲指出，當時中央說如果可以控制就不公開、不能控制才公開，可是問題是控制跟不能控制，是用哪套標準來決定？或哪一個人願意決定？「通常只要公布一個規則後，就要再去解釋規則怎麼訂出來，最後規則太多，反而就被淹沒，這才是我要講的意思。」柯文哲說，「當然媒體記者去問時，有時會東問西問，像這問題，當時是連我這些專家都嚇一跳，很怕真的被突破到社區感染，那不得了」。
柯文哲說，當時陳時中應該壓力也很大，「我對他講這個事不會太在意啦」，有時候媒體在傳話的時候，會讓人家有誤會。柯文哲強調，自己不是在講說陳時中說謊、不說謊，「我是說若要解釋的話，就會變成解釋的解釋，會太複雜，所以乾脆公開透明就算了，只是在講這個道理而已」。
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