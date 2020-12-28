NBA／北京首鋼簽新洋將 林書豪不受影響曬姪子搞怪合照
NBA／北京首鋼簽新洋將 林書豪不受影響曬姪子搞怪合照
運動中心/綜合報導
2020-12-28 17:23:15
華裔球星林書豪先前有機會簽約勇士，但卡在未有許可證而破局，今(28)日傳出CBA前東家北京首鋼和前NBA球員簽約，林書豪進退兩難，不過看不出有影響心情，在微博曬出姪子合照，把握時間陪伴家人。
根據《NBC Sports Washington》記者Quinton Mayo透露，北京首鋼和前NBA球員Jordan McRae達成協議，合約價值為25場球150萬美元。29歲的McRae在2014年選秀會上以第2輪第58順位被馬刺相中，不過只在NBA待了4季，先後加盟巫師、騎士、太陽、金塊等隊伍，生涯場均6.9分1.8籃板1.4助攻，曾在巫師G聯盟球隊效力時砍下單場54分紀錄。
北京首鋼本季戰績不佳，曾傳出想找林書豪回鍋，但簽下McRae後現階段後可能無意追求林書豪，而非常想重返NBA的林書豪目前則期待能循G聯盟(發展聯盟)新規定再次踏上NBA舞台。
人在美國的林書豪近日和家人歡慶聖誕節，今天在微博分享姪子合照，「當一個叔叔最快樂的部分就是寵壞了我的侄子！很開心可以用這時間陪著Jaden長大！」