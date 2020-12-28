台灣曾參加WHA是因與對岸有秘密協商？監委要查！
記者劉育辰/綜合報導
2020-12-28 18:44:40｜2020-12-28 18:51:54
監察院院長陳菊今（28）日率領監委前往行政院進行巡查。在會後記者會中，外交及僑政委員會召集人林文程表示，基於中方對台灣加入國際組織的態度及原則等種種跡象，懷疑台灣當年之所以能參加WHA（世界衛生大會）可能是政府與中國有秘密協商、傷害國家主權，4名外交及僑政委員會的監委決定立案調查。
馬政府執政後，兩岸關係熱絡；2009年開始，世界衛生大會根據《聯合國大會2758號決議》及《世界衛生大會第25.1號決議》，以北京政府和台北政府通過協商談判務實解決的辦法，邀請馬政府以「中華台北」為正式名稱，取得觀察員身份參加世界衛生大會。當時馬政府也稱這是外交突破。但監委質疑，中國對台灣參加國際組織的立場相當明確，就是必須接受九二共識、經兩岸協商，在一個中國原則下參與，根據種種跡象顯示，懷疑過去政府曾與中國有過秘密協商，且在主權問題上嚴重讓步。若真如此，就並非當初政府聲稱的外交突破，反而可能是對台灣主權的嚴重傷害。為此，外交及僑政委員會4位監委已經針對此案立案，調查當年台海協商所談的內容究竟有哪些，是否涉及否傷害國家主權。此外，林文程也提到，WHO（世界衛生組織）秘書處曾在2005年跟中國衛生部簽署MOU（備忘錄），內容中提到，世衛舉辦的所有活動、會議，要邀請台灣的醫療專家或官員參與時，都要事先知會中國衛生部並取得同意，這項備忘錄對台灣的主權傷害非常大，希望外交部在這方面努力，尤其是2021年拜登上台後要重新加入WHO，希望台灣能透過美國、友好國家及友邦之力來取消這項備忘錄。