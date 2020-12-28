影／國民黨828全國拼公投　宣示拒萊豬救食安

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國民黨彰化縣部主委黨張錦昆、國民黨彰化縣議會黨團副書記曹嘉豪、黃俊源、柯振杯、凃俊任、陳玉姬、顧黃水花等人議員出席，痛批民進黨團上周透過多數暴力輾壓近7成反對萊豬進口的民意，強行通過九項行政命令，就是奉行黨意，棄守下一代的健康，但若未來想透過不作為等行徑為地方政府設下重重關卡，就是蓄意將進口萊豬爛攤甩給地方政府，此舉不僅是拒絕面對民意，更是蓄意對人民健康造成傷害。
國民黨彰化縣黨部副書記長曹嘉豪說，執政黨3名立委在12月24日立院表決時，同意萊豬進口，背棄選民的信賴，替不安全的豬肉背書，完全替政府錯誤政策護航，不顧彰化縣民的健康與養豬產業於不顧，這些都證明了台灣的國會已然失能。
立委黃秀芳表示，公投是人民的基本權利，只要在合法的範圍內都尊重，但希望國民黨不要只想政治操作、刻意挑起對立仇恨動員，所有針對議題討論應建立在理性、科學的基礎上。
黃秀芳說，食品安全、國人健康是政府對人民的責任，但台灣是以外貿為主的國家，而美國是我們的重要貿易夥伴，國家經貿競爭力，對台灣同樣重要，承諾針對萊豬議題會用最嚴格德標準監督政府。
立委陳素月說，小英總統宣布準備開放萊豬進口的第一時間，行政院就已經表達會守護食安，教育部並同步宣布學校營養午餐團膳一律使用國產肉品。
立委陳秀寶表示，未來衛福部會依據國際標準，逐批檢驗進口美豬，只要落實台灣國產豬標章的審查與相關機制，即便美豬進口，將持續監督農委會與相關單位，建立讓台灣人民信任的認證機制。
國民黨彰化縣黨團強調，和國民黨中央黨部同步，全力推動「護食安」公投二階連署作業，全台遍地開花，將擇期公布二階連署啟動時間與地點。