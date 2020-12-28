影／國民黨828全國拼公投　宣示拒萊豬救食安

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影／國民黨828全國拼公投　宣示拒萊豬救食安

記者陳雅芳／彰化報導

2020-12-28 19:40:00

反萊豬
▲國民黨串連各縣市議會黨團同步召開「反萊豬、拚公投、護食安」啟動會，共同宣示捍衛國人食安，推動「護食安」公投二階段連署。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 28）
立院表決通過進口萊豬等9項行政命令，國民黨今(28)日串連各縣市議會黨團同步召開「反萊豬、拚公投、護食安」啟動會，國民黨彰化縣黨部也號召縣民一人一通電話向在地的民進黨立委表達抗議，讓反萊豬的民意能具體展現；民進黨立委陳秀寶、黃秀芳及陳素月反擊，要國民黨不要拿食安做政治操作。
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▲國民黨彰化縣黨部也號召縣民一人一通電話向在地的民進黨立委表達抗議，讓反萊豬的民意能具體展現。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12.
▲國民黨彰化縣黨部也號召縣民一人一通電話向在地的民進黨立委表達抗議，讓反萊豬的民意能具體展現。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 28）
國民黨彰化縣部主委黨張錦昆、國民黨彰化縣議會黨團副書記曹嘉豪、黃俊源、柯振杯、凃俊任、陳玉姬、顧黃水花等人議員出席，痛批民進黨團上周透過多數暴力輾壓近7成反對萊豬進口的民意，強行通過九項行政命令，就是奉行黨意，棄守下一代的健康，但若未來想透過不作為等行徑為地方政府設下重重關卡，就是蓄意將進口萊豬爛攤甩給地方政府，此舉不僅是拒絕面對民意，更是蓄意對人民健康造成傷害。
國民黨彰化縣黨部副書記長曹嘉豪說，執政黨3名立委在12月24日立院表決時，同意萊豬進口，背棄選民的信賴，替不安全的豬肉背書，完全替政府錯誤政策護航，不顧彰化縣民的健康與養豬產業於不顧，這些都證明了台灣的國會已然失能。

立委黃秀芳表示，公投是人民的基本權利，只要在合法的範圍內都尊重，但希望國民黨不要只想政治操作、刻意挑起對立仇恨動員，所有針對議題討論應建立在理性、科學的基礎上。

黃秀芳說，食品安全、國人健康是政府對人民的責任，但台灣是以外貿為主的國家，而美國是我們的重要貿易夥伴，國家經貿競爭力，對台灣同樣重要，承諾針對萊豬議題會用最嚴格德標準監督政府。

立委陳素月說，小英總統宣布準備開放萊豬進口的第一時間，行政院就已經表達會守護食安，教育部並同步宣布學校營養午餐團膳一律使用國產肉品。

▲國民黨彰化縣黨部強調，任何的國家利益都不比上人民健康，國人的食安更不應該是利益交換的籌碼。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12.
▲國民黨彰化縣黨部強調，任何的國家利益都不比上人民健康，國人的食安更不應該是利益交換的籌碼。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 28）
立委陳秀寶表示，未來衛福部會依據國際標準，逐批檢驗進口美豬，只要落實台灣國產豬標章的審查與相關機制，即便美豬進口，將持續監督農委會與相關單位，建立讓台灣人民信任的認證機制。

國民黨彰化縣黨團強調，和國民黨中央黨部同步，全力推動「護食安」公投二階連署作業，全台遍地開花，將擇期公布二階連署啟動時間與地點。
 
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