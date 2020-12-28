韓星人格秒切換　是醫生也是殺人魔！

懸疑韓劇《檢法男女2》延續上一季檢察官與法醫的特殊題材，第二季帶來更緊湊的劇情，口碑一路上揚，收視率更勝第一季。本季除了原班人馬出演以外，還加入了生力軍魯敏宇，作為續集的靈魂要角，牽動故事走向發展，他劇中更是演技秒切換，是醫生也是殺人魔，精湛詮釋讓剛退伍的他成功轉型為實力派演員。 我是廣告 請繼續往下閱讀 魯敏宇具備歌手、演員、模特兒等多重身分，身高185公分的高挑身材和精緻五官，讓他被稱為是「美過女人的男演員」。他退伍後接演《檢法男女2》，挑戰詮釋精神分裂的殺人魔角色，精湛演技獲得大眾認可。睽違4年再次回歸演員身分，魯敏宇直言，最難以接受的還是自己變成「哥」字輩這件事，表示入伍前每次進劇組，都是「忙內」（意指年紀最小）擔當，沒想到退伍後重拾演員身分，台前幕後都有不少人喊他「敏宇哥」或前輩，讓他大呼難以接受。魯敏宇自曝退伍後在愛情題材和《檢法男女2》的劇本上考慮許久，詢問周遭朋友建議後，為了突破自我並精進演技，加上服兵役期間就是《檢法男女》的戲迷而答應接演，他說：「退伍後能和優秀的前輩們合作，真是很開心也很緊張！」《檢法男女2》12月29日起，平日晚間10點在中天娛樂台39頻道播出。▲▼魯敏宇退伍後變「前輩」，坦言無法接受。（圖／中天）