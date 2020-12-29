國高中上課時間惹議！他推「完美方案」解決 全場秒認同
編輯中心/綜合報導
2020-12-29 16:19:08
日前公共政策網路參與平臺上，出現一項「國高中上課時間改為9:30到5:00」提案，連署在10天內就突破7855人附議，消息曝光也掀起爭議。對此，就有網友建議，把不必要的課跟升旗砍掉，一天6節課就夠了，貼文一出也讓許多網友「贊成」延後上課時間。
「國高中上課時間改為9:30到5:00」提案，提議內容為「普遍學生睡眠不足，上課時常會有打瞌睡的情況，希望藉此能延緩上課時間，更讓學生讀書效率加倍，上課不再容易打瞌睡，精神比較好讀書效率也比較高」，此項提案在平臺上線約10天，就達成附議門檻，目前僅需等待相關機關回應，期限在明年2月23日前。原PO在《PTT》表示，看到最近討論得轟轟烈烈的高中改9點半上課，他回憶起高中的生活，每天6點半起床，7點到校，接著要打掃升旗，上完8節課之後還要去補習，「經歷過大學才覺得這種時數有夠恐怖」，他也提到「國中就更誇張，還有夢幻第9節課，週六還要去上半天輔導課」。
面對長時數的上課時間，原PO感到相當不解，「到底整天泡在學校要幹嘛？培養當社畜超時加班的能力喔？」而且以前高中還要上三民還有軍訓課，因此他建議「把廢課還有升旗的砍一砍，一天上6節課就夠了」。許多網友看完也認同原PO的想法，「日本也是九點左右到校，人家還三點放學，也是很多精英」、「全力支持啦，那麼早去害我上課都在睡」、「台灣國高中課程太多又太難」、「這樣砍一砍，其實真的不錯」、「以前第一節課根本都在補眠」、「贊成，這想法真的不錯」、「如果一天6節課，延後上課時間合理啦」。（編輯：許智超）