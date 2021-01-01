專訪／闖南非「今際之國」　町田啓太險被獅子吃：好刺激

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今年30歲的町田啓太，隸屬於「劇團EXILE」成員，與林志玲的老公AKIRA都是「LDH」旗下藝人。他2010年參加「第3回劇團EXILE選拔」，從2000人中脫穎而出，同年出演舞台劇出道，2015年憑著《美女與男子》打開知名度，直到今年接連參演《30歲處男魔法師》、《今際之國的闖關者》，分別詮釋暗戀同事的深情守護男「黑澤優一」，以及將好友擺第一的「苅部大吉」後人氣飆漲，躍升為日本新一代男神。
面對演藝成績更上一層樓，生活最大不同處是什麼？町田啓太表示，從沒想過作品會在海外地區播放，所以現在社群網站上都會有日文以外的留言與打氣，「身為演員的我，非常的開心並心懷感激」。他更提到被稱為「深夜的奇蹟」感到神奇，笑說：「我真的是第一次聽到，但被這樣評論，也代表觀眾真的很喜歡這部作品（指《30歲處男》），對我來說是一種鼓勵。我進入演藝圈10年了，能夠從這麼多人身上聽到感想與評論，真的很感動！」
町田啓太在《30歲處男魔法師》、《今際之國的闖關者》中飾演的角色，都有一個「擅於看到對方優點」的共通點，戲外的町田則自認不擅察言觀色，比較習慣透過說話瞭解一個人，他表示：「對於初次見面的人，我都會想知道對方到底是怎麼樣的一個人，但不是主觀的去猜測，因為我覺得先入為主的觀念很不好，應該要透過溝通的方式去瞭解才是對的。」
他參演的《今際之國的闖關者》是以3個好友相約東京澀谷為開端，在意外闖入「今際之國」後，被迫參與升級版的密室逃脫生死遊戲，過程歷經烈火吞噬、關主獵殺、洪水淹沒、老虎啃食等恐怖難關，只要闖關成功，生命就能多延一天。町田啓太透露沒玩過密室逃脫，但自認「勝負欲」極高，他說：「由於我以前就從事劍道等各種運動，很多時候精神必須集中，在挑戰某件事時，就會聽不到周圍的聲音，所以我想我應該算是一個勝負欲很強的人。」
因《今際之國》每集關卡都非常刺激，町田啓太也分享「人生最刺激」的時刻，他說：「我之前去南非的野外開著敞篷吉普車時，把手伸出去發現旁邊有野生獅子， 牠經過時如果我稍微動一下，或是發出聲音的話，可能就被吃掉了，真的很刺激！」
雖然町田啓太名氣攀升，但他卻自認不夠完美，表示：「我很容易受影響，我想這是優點，也是缺點。」並期許未來能持續保持自我管理、感恩惜福，以及不忘每當收到反饋時的那份感動，希望未來能在這3點上多多注意。
《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》全12集可至KKTV收看、《今際之國的闖關者》第一季共8集已於Netflix上線，町田啓太寫真書《BASIC》可至亞洲各大書店購買，更多町田啓太專訪內容可點此觀看。