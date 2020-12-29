天冷運動　血液供給不足易猝死

許多人喜歡在冬天運動讓身體暖起來，但近日早晚溫差大，12月份以來已有數起因跑步而猝死消息，嘉義基督教醫院心臟血管科醫師提醒在低溫環境運動，身體血液供給量不足，心肌缺氧就可能導致猝死；平時心跳在每分鐘70-80下，只要能增加心跳數的運動對心臟都能達到鍛鍊的目的，維持一週三次，每次30分鐘。

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運動本身可鍛鍊心臟，但在溫度低的環境中血管容易收縮，而運動時需氧量增加，血液供給量不足就會容易產生胸悶及氣喘等狀況，建議充足暖身後再進行運動，將可降低猝死機率。嘉基心臟血管科醫師說：平時心跳在每分鐘70-80下，只要能增加心跳數的運動對心臟都能達到鍛鍊的目的，運動頻率最好能夠維持一週三次，每次30分鐘。並做足訓練準備，漸進式訓練後先參加半程馬拉松，之後再參加全馬，以免超出心臟所能負荷。

嘉基心臟血管科醫師提醒：如有心臟疾病像是心臟血管阻塞、心臟衰竭、有裝心臟支架…等病史的病人，如貿然參加路跑，猝死的可能性將提高。如有感冒、睡眠不足或任何身體不適皆應避免進行強烈運動，有需要請立即就醫檢查。近日氣溫驟降也提醒長輩多喝溫水，降低血液濃稠度；早睡晚起，睡前可泡腳暖身，起床時也先活動全身關節再以手部支撐下床為宜。