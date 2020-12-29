影／叩關第一人 員林高中生錄取康乃爾大學
記者葉靜美/彰化報導
2020-12-29 21:15:00
是鑽石就會發光！目前就讀員林高中三年級的蔡皓宇，學業成績優異，仍選擇留在員林求學，去年在世界中學生游泳錦標賽50公尺蛙式破紀錄、為台灣抱回金牌，今年更申請到美國康乃爾大學動物醫學系，成為員林高中叩關美國常春藤名校的第一人，其成就打破城鄉教育迷思。
4歲就開始學游泳，蔡皓宇不只是游泳健將，學業成績也表現優異，維持在校排前1%，成績達國內醫學系錄取水準，除康乃爾大學外，她也獲得同樣是常春藤聯盟的普林斯頓大學、達特茅斯學院以及紐約大學等名校青睞，她表示，因為想同時兼顧自己喜歡的游泳與動物醫學課業，因此最後決定選擇就讀擁有全美獸醫學院排行第一的康乃爾大學。蔡皓宇員林高中導師林玉婷表示，游泳一直是皓宇的興趣也是強項，去年她的夢想是參加世界級比賽，她不但辦到了，還在2019世界中學生游泳錦標賽50公尺蛙式中得到金牌，為台灣爭光，今年她如願錄取常春藤名校，進入全球前20大頂尖大學，再次為校爭光。
蔡皓宇的父母在其學習過程中給予全力支持，其父親蔡宗冀表示，做其所愛、愛其所做，父母要對自己的小孩有信心，相信他們會比自己好，孩子就會更好，環境是其次的；他也在記者會上感謝員林高中的任課老師們，在課後提供諮詢幫助，同學們也會主動幫忙整理筆記轉交給她，給了皓宇很大的支持與協助。
大同國中校長謝國士表示，皓宇不僅在比賽屢創佳績奪得冠軍，更刷新國內游泳比賽的紀錄；皓宇爸媽選擇將孩子留在員林就讀，是一個就近入學很好的典範，從109學年第二學期開始，大同國中與與員林高中建立了一套六年制的系統性銜接學習課程，讓國中到高中的學習不間斷。員林高中校長游源忠說，選擇就讀動物醫學系相當符合她溫暖的個性，期盼她學成歸國對台灣醫學貢獻。