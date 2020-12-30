嘉義市將提釋憲 蘇貞昌：食安要全國同步
記者康子仁/新北報導
2020-12-30 13:40:00
美國萊豬進口倒數計時，嘉義市打算一旦食安自治條例失效的話，將會申請大法官釋憲，蘇貞昌強調，各縣市政府議會通過不同的自治條例，內容不同、作業不同、要求也不同，難免會亂，食安絕對要全國同步、法律要統一，政府會嚴格管理。
由於市面上的豬肉標章造成混亂，而且在網路上可以買得到，行政院長蘇貞昌表示，有關萊豬的標示與標章，標示是根據食安法，大家都必須要標示產品是什麼，所以這個標示可以自己寫、可以自己下載、可以用衛福部幫你準備好的標示，這些都有效，但不能不標示，不標示就會受罰。蘇貞昌解釋，標章是農委會為了推銷本國的好食材，特別精緻地經過審查，如果現場看，它還是立體的、凸顯的、金色的，所以標章是為了推銷產品，「兩種都有效，但不能不標示」。
蘇貞昌說，政府會逐批檢查、嚴格把關、標示清楚，讓所有的國人同胞一目瞭然，並且「從海關、到廚房、到餐桌都幫你管好，請大家放心」，蘇貞昌也透露，過年後將會到海關看逐批檢查，請大家放心，一定會把關好。針對嘉義市打算一旦食安條例失效的話將會申請釋憲，蘇貞昌強調，食安絕對要全國同步、法律要統一，政府會嚴格管理，各縣市政府因為有議會通過不同的自治條例，內容不同、作業不同、要求也不同，難免會亂，所以政府會依法行使主管機關的職權，到時候向國人公布，大家同步，才不會亂了套。