經典美味、懷古抓週　為西市場注新活力

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黃敏惠表示，嘉義市東、西市場都是有人情味的大灶腳，其中西市場是買東西與吃美食的好地方，而二樓遊Love園親子館經營5年多，出發點從父母對孩子的期待與期望，現在，執行長翁紫銘與夫婿張峻榮這對年輕夫妻擴大成立的抓週文創館，收集現今與古早年代抓週與收涎等背後意義與價值，以及眾多珍貴古文物，擺在這裡一次看個夠，每一個過程與作為背後都有深意，每個儀式都充滿著愛與文創力，歡迎大家來到西市場，這裡不只有好吃的傳統古早味，更可體驗好玩，代表每一個父母心意的抓週文創館。
嘉義抓週文創館館內展示有執行長翁紫銘與其夫婿張峻榮兩夫妻各地尋寶找到的古物，有民國初年的搖籃床、嬰兒車、傳統竹椅轎、清末年間刺繡虎帽、虎鞋及古文物等；其中，早期傳統木製童車(椅)設計具巧思，設有少見的陶瓷製輪子，方便滑動，座前雕刻兩隻虎爺保佑孩童，更裝有古錢幣可讓孩子學習理財算錢，更有歐式古物嬰兒椅，可提供餐桌椅與推車功能，並以文字及圖片來敘述嘉義的歷史文化及背景。
市府建設處處長陳光興指出，受疫情影響，除了減免攤商承租費外，市府更爭取到中央的補助，西市場獲補助588萬元，用於汰換約5000平方公尺天花板、300平方公尺照明設備及路面，目前已接近完工，讓西市場都年輕起來了，西市場有很多老店家，有傳統台北肉鬆、西市魯熟肉、一元素食、鮮魚湯、阿坤師魚羹、老店烤雞、福州滷味等，也有很多優秀手作商家，歡迎大家在防疫期間戴好口罩，來西市場品嚐老店美食與購物。