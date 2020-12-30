變種病毒入侵！台灣將鎖國1個月 名醫曝1重點：必須謹慎
編輯中心/綜合報導
2020-12-30 16:49:32
中央流行疫情指揮中心今（30）日證實一名英國返台發燒者，感染變異的新冠病毒，因此加強邊境管控，將從元旦起禁止轉機、非本國籍禁入境。對此政策，醫師黃立民分析，以目前狀況而言，鎖國的確會有一些成效，但仍有國人會入境，最重要的是「不要進入社區」，在國門前就守住。
指揮中心指揮官陳時中今（30）日宣布，為因應全球疫情持續升溫，且國內出現首例英國變種病毒，決定提升邊境防疫規格，並於1月1日零時起規定非本國籍人士暫緩入境；而本國籍民眾於1月15日起返台除了要提供陰性證明，要全部進入防疫旅館或集中檢疫所，居家檢疫1戶只能有1人。此舉也被外界視為與日本一樣「鎖國」，陳時中則解釋，變種病毒已經傳染到五大洲，如果仍只對個別地區進行限制，那防疫效果也不大，但「如果都不做，風險過大」。
台灣感染症醫學會理事長黃立民也認為，英國變種病毒入境基本上是無可避免的，由於病毒傳染性較快，因此最重要的是防堵進入社區，在國門前守住。
黃立民也分析，「鎖國」的確會有一些成效，但國人仍會回到台灣，無法確定他們身上是否感染，且在接近年關時，會有更多人入境，因此需要更為謹慎。（編輯：潘毅）
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