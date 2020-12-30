影／HBC世界盃髮型美容大賽　科大巧手囊括前三名

中州科技大學時尚造型與視訊傳播系進修部學生陳純純、洪可軒、詹淯文等三位同學，參加2020年HBC世界盃髮型美容國際比賽脫穎而出，於「世界創意包頭靜態組」項目中技冠群倫，拿下冠軍、亞軍、季軍前三名，學生們今（30）日將得獎榮耀與師生分享，大家對於她們辛苦付出的精彩表現，給予高度的肯定。

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▲亞軍洪可軒同學的創意包頭作品。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 30）

× ▲亞軍洪可軒同學的創意包頭作品。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 30）

這項由中華民國女子燙髮美容業職業工會全國聯合會與HBC國際職業技術技能鑑定總會共同主辦的國際賽事，今年在彰化縣鹿港鎮統一文創會館舉辦，有來自各地近千名美容美髮美甲美睫等業界或在校學習的美業好手參賽，中州科技大學時尚傳播系陳純純、洪可軒及詹淯文同學打破傳統思維發揮創意，囊括前三名的獎盃。

勇奪冠軍的陳純純表示，這是她重返校園當學生後所參加的第一項國際比賽，從事連鎖美髮業超過二十年後，重拾書本回到大學校園來充電，讓她學到更多實務以外的理論基礎和新知，這對於她的美髮事業開展很有幫助。

榮獲亞軍的洪可軒指出，雖然轉行到美業這一行的時間不長，但是她始終秉持做到最好的不服輸精神，學習美甲、美睫、彩妝及美髮，能有這樣的成績，很感謝家人的支持與指導老師們的專業提點，讓她可以在既有的專業中又跨出一步，與業界的人士互相切磋交流，在比賽中學習到更精湛的技藝。

獲得季軍的詹淯指出，這是她從事美業二十年以來最高興的一刻！可以一邊工作一邊進修，學習更深入的專業新知，而且在師長鼓勵下去參加國際比賽得獎，這是把多年來所積累的專業結合更多的創意，展現在這一次的比賽中，她也感謝學校給予同學們相當自由的創意啟發空間。

中州科技大學時尚傳播系系主任林建志博士表示，學生參加全國性或國際性的競賽是最好的專業檢定與能量測試，尤其是擁有十八班技藝的進修部學生，回到校園充電，把專業技能帶回到校園來進行盤點，再把盤點後的技能進一步的轉化升級，對個人或社會都能展現出更好的貢獻與價值。