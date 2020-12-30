影／KIDE國際發明展全壘打 彰化科大12件參賽作品皆獲獎
記者葉靜美/彰化報導
2020-12-30 21:10:00
建國科技大學在全球20多個國家、超過400件作品參賽的「2020第七屆高雄KIDE國際發明暨設計展」中，成績超群拔萃，參賽的12件作品皆獲得獎項，拿下6金、4銀、2銅，其中1件更獲得最佳發明特別獎，全壘打的亮眼成績，特別振奮人心。
建國科大研究發展處長許勝源表示，「2020第七屆高雄KIDE國際發明暨設計展」共有來自加拿大、美國、克羅埃西亞、俄羅斯、波蘭、羅馬尼亞、韓國、泰國、新加坡等20多個國家、超過400件作品參賽，該校推遴選12件作品參賽，這12件作品皆獲得獎項，6件金牌的殊榮，4銀牌獎、2銅牌獎，其中1件更是獲得最佳發明特別獎，成績亮眼，全校師生受到很大鼓舞。創新發明的靈感，很多是來自於生活中，建國科技大學近日參加發明設計展的作品中，有許多讓人眼睛為之一亮的創意，機械工程系學生蘇億照研發出「拆裝燈泡之輔助器」，換新燈炮時，再也不用爬上爬下、擔心摔倒或手被燙到；鄭澤明教授指導學生研發的「免插電之高效能手機散熱模組」，輕便又不需額外供電，輕鬆解決手機長時間使用導致過熱問題；想要知道家裡的飲用水乾不乾淨，只要交給「智慧物聯網水盒子」就可以。
「基於藍芽模組iBeacon信號之大型室內空間失智老人、小孩、寵物找尋策略」，突破了室內定位物體或人在技術上的限制；時下有許多人會抱著小寵物外出，「鼠於你」時尚寵物外出包，不但外型時尚，也提供給寵物一個友善的空間；在高齡化社會中，老人福祉受到重視，建國師生也對此研發出「智能輔具於長照載具之應用」、「無障礙助行器」。
此外，建國科大師生參加第二屆大技職校院大手攜小手智慧創新應用競賽，也榮獲1優選，3佳作。其中資訊與網路通訊系沈慧宇副教授指導電子工程系學生與台中高工師生研發的「智慧安全宅~樂在生活」獲得優選更是難能可貴。