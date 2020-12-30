影／狂風將畜牧場員工吹落4米深化糞池　搶救仍不治

入冬首波寒流來勢洶洶，還挾帶強風，彰化縣二林鎮一處畜牧場一名林姓員工今（30）日下午在清理化糞池時，疑因風大摔落化糞池，消防隊到場搶救，將林男從化糞池打撈上岸時，林男已無生命跡象，已送二林基督教醫院急救，仍告不治，家屬哀痛不已，詳細意外發生原因，已由警方調查。

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▲二林鎮一處畜牧場一名林姓員工下午在清理化糞池時，疑因風大摔落化糞池，消防隊到場搶救。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 30）

× ▲二林鎮一處畜牧場一名林姓員工下午在清理化糞池時，疑因風大摔落化糞池，消防隊到場搶救。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 30）

二林鎮畜牧場林姓員工，今（30日）下午在廠房清理堆肥時無故失蹤，老闆遍尋不著，由於現場風勢強勁，擔憂員工可能摔落豬隻化糞池（污水處理槽）內，趕緊通報119，經消防人員仔細打撈，果然發現林男，經緊急送往醫院急救，仍搶救不治。

彰化縣消防局第四大隊指出，今(30)日14時19分受理二林鎮武山巷畜牧場廢水池救溺。報案人表示疑似有人掉落豬場肥水區的化糞池，出動各式消防車6輛、救護車1輛、船艇2艘，消防人員16人。14時28分到達現場，到場發現該處理槽深達4米且黏稠，搜救人員使用打撈棒不斷在池內仔細搜撈。

▲2點56分終於鉤到林男，將其救起現場緊急施以CPR後再送醫急救，送醫時已超過1個小時，經過一番的搶救仍宣告不治。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 30）

× ▲2點56分終於鉤到林男，將其救起現場緊急施以CPR後再送醫急救，送醫時已超過1個小時，經過一番的搶救仍宣告不治。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 30）

2點56分終於鉤到林男，將其救起，但已無生命跡象，現場緊急施以CPR後再送醫急救，送醫時已超過1個小時，經過一番的搶救仍宣告不治，林男妻子事後趕緊帶著兩名稚子到院，對意外發生不敢置信，現場哭得泣不成聲。

二林分駐所所長陳彥良表示，初步調查，該畜牧場污水處理槽發生水管斷裂，林男（34歲）與同事前往修繕，當時林男先攀鐵梯走上化糞池，不久就聽到「啊」一聲，同事聽到後趕緊爬上化糞池，卻不見林男蹤影，懷疑林男可能摔落化糞池，趕緊報警。

▲發現林男不見後，趕緊將化糞池內污水洩出，可是排出緩慢，經消防隊以打撈棒搜救。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 30）

× ▲發現林男不見後，趕緊將化糞池內污水洩出，可是排出緩慢，經消防隊以打撈棒搜救。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 30）

警方表示，據畜牧場員工供稱，林男到職1年多，平時工作認真，質疑林男可能爬上化糞池時，不慎踩到濕滑處失足，也有可能因風勢異常強烈，遭強風吹落化糞池內，發現林男不見後，趕緊將化糞池內污水洩出，可是排出緩慢，經消防隊以打撈棒搜救，才終於找到林男。