台豬標章怎辨別真偽？農委會：將建置QR Code給民眾掃碼
記者吳承翰/台北報導
2020-12-31 11:06:12｜2020-12-31 11:14:46
目前市面上台豬標章氾濫，甚至連拍賣網站上50元、100元就能買到，公信力蕩然無存。民進黨立委邱志偉、林宜瑾呼籲農委會應比照口罩製作QR Code，並強化台豬地圖的建置，讓民眾透過手機掃描就能得知店家是否用台豬。
在萊豬解禁9項行政命令通過後，市面上隨即出現一股貼紙熱潮，邱志偉、林宜瑾開記者會找農委會官員，提出讓政府標章有公信力的方案。邱志偉表示農委會精心設計標章，提供查驗機制，但坊間仿冒品多，甚至網拍就買得到，民眾上門根本難以辨識真偽，他提議農委會核發標章時，應該也給予商家專屬的QR Code，放在標章旁邊供消費者掃描，一掃就能連接到農委會建置的網站上查詢商家資訊、是否使用台豬等。林宜瑾則批評，現在農委會設立的網站，民眾反應照片和現場狀況不符，以及商家拿台豬標章、QR Code也有可能使用外國豬肉，衛福部、農委會應該積極處理。
農委會副主委黃金城則回應，會採納邱志偉、林宜瑾提出的QR Code方案，至於網站上架的時間，會落在明年的1月8日，若個別商家要有專屬的資訊，要等到明年的1月15日。黃金城表示，跟農委會提出台豬標章申請的店家約一萬一千家，已核發七千家，未來會陸續新增。媒體問及發配標章、建置QR Code網站的成本，黃金城表示每個標章的成本約3元至9元不等，會由農委會全部吸收。此外黃金城表示，台豬標章有向經濟部登記，有智慧財產權，任何人轉賣、或者貼了以後不符標章規範，罰則為四萬至四百萬元。