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跨年一堆改直播！女傻眼「幹嘛不取消」　內行揭致命關鍵

編輯中心/綜合報導

2020-12-31 11:21:02

▲跨年夜當天最令民眾期待的百年大港花火秀，將能在海上舞台近距離感受煙火釋放的震撼，就是要讓民眾跨年情緒HIGH到最高點。（圖／高雄市政府提供）
▲台灣因出現首例英國變種病毒，導致不少縣市紛紛宣布跨年晚會改為線上直播。（示意圖／高雄市政府提供）
台灣在昨（30）日爆出首例英國變種病毒入侵，消息一出後，包括基隆、宜蘭、桃園、台中、台南等多個縣市都相繼宣布，跨年晚會取消民眾入場，改成線上直播，唯獨台北市長柯文哲今（31）日宣布正常舉辦。對此，就有網友討論「都改直播了幹嘛不取消啊？」貼文引發熱議。
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原PO在PTT貼文指出「跨年晚會如果不是去現場，而是在網路上直播，那我乾脆去看五月天演唱會就好了，反正縣市跨年晚會，也是找一堆小咖在賺跨年財而已，那改線上直播的幹嘛不直接取消晚會？啊，至少還能省一筆啊！」
▲網友討論為何跨年晚會改為線上直播，不要直接取消就好？（示意圖／取自unsplash）
▲網友討論為何跨年晚會改為線上直播，不要直接取消就好。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，網友紛紛回應「我也有同樣疑問，直接取消不就好了」、「取消+1，還在那邊弄直播多麻煩」、「現場沒有觀眾的演唱會，我不知道會有多尷尬」、「覺得取消+1用直播跟看電視有何不同＝＝」、「跨年不就是要到現場，用直播超沒意義」。
不過，卻有內行網友回應「取消要付違約金的...你以為會更省喔」、「我活動企劃啦，這種大型活動絕對有簽契約好嗎，場地、器材、表演人員等等，一但取消也不會比較省」、「都已發包了，錢也付了，怎麼取消」、「器材都搭好了，一切就緒，就改直播會怎樣，怎可能前一天取消啊」、「如果覺得取消可以省錢真的太天真，都有合約在走的好嗎」。（編輯：張嘉哲）
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