跨年一堆改直播！女傻眼「幹嘛不取消」 內行揭致命關鍵
編輯中心/綜合報導
2020-12-31 11:21:02
台灣在昨（30）日爆出首例英國變種病毒入侵，消息一出後，包括基隆、宜蘭、桃園、台中、台南等多個縣市都相繼宣布，跨年晚會取消民眾入場，改成線上直播，唯獨台北市長柯文哲今（31）日宣布正常舉辦。對此，就有網友討論「都改直播了幹嘛不取消啊？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「跨年晚會如果不是去現場，而是在網路上直播，那我乾脆去看五月天演唱會就好了，反正縣市跨年晚會，也是找一堆小咖在賺跨年財而已，那改線上直播的幹嘛不直接取消晚會？啊，至少還能省一筆啊！」貼文一出，網友紛紛回應「我也有同樣疑問，直接取消不就好了」、「取消+1，還在那邊弄直播多麻煩」、「現場沒有觀眾的演唱會，我不知道會有多尷尬」、「覺得取消+1用直播跟看電視有何不同＝＝」、「跨年不就是要到現場，用直播超沒意義」。不過，卻有內行網友回應「取消要付違約金的...你以為會更省喔」、「我活動企劃啦，這種大型活動絕對有簽契約好嗎，場地、器材、表演人員等等，一但取消也不會比較省」、「都已發包了，錢也付了，怎麼取消」、「器材都搭好了，一切就緒，就改直播會怎樣，怎可能前一天取消啊」、「如果覺得取消可以省錢真的太天真，都有合約在走的好嗎」。（編輯：張嘉哲）