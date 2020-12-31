跨年取消！他對比演唱會驚「沒人罵」　網曝關鍵：問題大

我是廣告 請繼續往下閱讀
問題一曝光，隨即引來許多網友討論，「雙標啊，就是這麼簡單」、「錢都付了，取消什麼都沒得賺」、「因為演唱會有花到你的錢，就算有退費還要搞一堆手續，跨年活動免費的」、「演唱會應該也要停，邏輯超怪」。
但也有人提出「實名制控管」問題是最大關鍵，直言「跨年無法做到實名制就是這麼簡單」、「演唱會是進場一人一票，看身份證或登記資料」、「實名制控管問題吧」。
針對跨年晚會，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中先前也回應，主辦單位提出計畫就可以辦，如果沒把握做好就不要辦。先前已經公佈過相關防疫規定，不能參加的人一樣不能參與，如果違規會重罰。
台北市長柯文哲31日也宣布仍舊舉辦晚會，台北市政府方面表示，依目前市府掌握的北市疫情資訊，及考量中央邊境管制嚴格，國內確診案例也有做好後續管控，因應新常態（New Normal），希望儘量維持民眾正常生活與兼顧經濟發展，12月31日跨年晚會維持正常舉辦，總量管制人數降為4萬人，並提醒今天晚上將有低溫特報，所有現場民眾除了做好防疫全程佩戴口罩外，並加強保暖。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。