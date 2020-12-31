手腳冰冷超崩潰！內行大推「保暖法寶」：真的很有效
編輯中心/綜合報導
2020-12-31 12:52:13
入冬最嚴酷寒流昨（30）日迅速南下，全台各地氣溫下探至10度左右，氣象局也持續針對全台發布低溫特報。對此，就有網友提到，由於循環不好，天氣一變寒冷就會出現手腳冰冷的情況，讓她感到相當困擾，只好上網求助「有什麼克服手腳冰冷的法寶嗎？」貼文也引發熱議。
原PO在《PTT》表示，這兩日受到寒流影響，手腳因循環不佳的關係，一整天都非常冰冷，導致晚上睡眠受到影響，「大家冬天有沒有特別買什麼東西克服手腳冰冷？」許多網友也紛紛回應，「我都沖熱水躲被窩」、「洗澡完擦乾快點睡，記得蓋兩層被子」、「穿襪子戴手套睡覺」、「暖氣機買下去，從此不管是睡覺、起床還是換衣服什麼的都很幸福」、「之前看節目介紹按壓指甲兩側，刺激血液循環」、「睡前瑜珈，一週運動1-2次」、「泡腳最有用」。
另外，也有內行的網友說，「日本節目實測，可可的保暖度最持久」、「可可也超保暖的」、「可可除了保暖，也可以促進血液循環」、「可可有含可可多酚，具有更好的促進血液循環效果」、「天氣冷，喝薑湯就對了」、「吃薑黃啦，真的滿有效的」、「薑湯含有薑烯酚，能幫助製造熱能」。根據中央氣象局指出，今（31）上午溫度仍偏低，北部及東北部只有10至11度、花東13至15度、中南部17至20度，跨年當晚至元旦清晨天氣依舊寒冷，提醒民眾若欲外出活動務必注意保暖；降雨方面，花東地區及北部、東北部山區有局部短暫雨發生，其他地區大多為乾冷的天氣型態。（編輯：許智超）