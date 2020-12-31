紅茶怎麼泡都超澀！行家抖出「致命錯誤」：難怪難喝
編輯中心/綜合報導
2020-12-31 14:38:53
台灣市面都會不少茶包，其樣式、種類相當多樣，供消費者選擇。不過，就有網友指出，自己每次泡紅茶，喝起來都會感覺苦澀，讓他不解該如何是好。對此，就有不少行家紛紛點出「地雷一步驟」。
原PO於PTT cookclub板上發文，表示自己煮紅茶時，會先將糖和水煮滾後，隨即關火，將茶包丟入進去攪拌、放涼。但他坦言「但是最近煮出來的茶都很澀，甚至喝了會睡不著，同一牌的茶包，但是最近煮出來常常會這個樣子」。這就讓他好奇發問「不知道版上有沒有達人可以指點我一下」。問題一曝光，隨即引來許多人熱議論，「我煮茶順序：水滾→放紅茶包→取出茶包後加糖攪拌放涼」、「糖是最後加的吧」、「我們店裡用是泡15~20分鐘 然後加糖放涼 不會澀」、「一般來說大概90度左右就好，純滾水太燙了一點」。其中就有行家指出，「放過久、攪拌」都是問題所在，直言「紅茶包好像放約3-5分鐘就夠了」、「茶葉浸太久會產生澀味」、「不要攪拌，茶最怕的就是攪拌，可以搖晃一下讓茶湯均勻就好，尤其是拿出茶包之後不要擠，這樣只會把澀味擠出來，也不要泡超過15分鐘，這樣澀味也會出來，泡好用濾網濾過就會很好喝了」。（編輯：陳雅雲）