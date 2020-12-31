用電大戶條款元月1日上路　300家企業受規範

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經濟部進一步說明，採公告規定調整以前一年度平均契約容量為判斷基準。用電大戶的用電場所於本辦法施行前，若已設置再生能源發電設備，以該設備裝置容量扣減義務，但扣減上限為經濟部能源局第一次通知義務裝置容量的20%。
此外，既設扣減措施搭配早鳥優惠，針對公告規定調整為兩者採合計計算，最高扣減義務達40%。同時，企業若有多個電號屬用電大戶，可合併計算義務，以總量規劃義務履行方式；針對用電大戶自設再生能源，其電力可供同一法人任一電號上現地自用，無須再轉供至用電大戶電號。
經濟部指出，為適時輔導用電大戶履行上述義務，用電大戶業者須於接獲義務通知的次年度完成「義務執行計算書」申報，並於第4年度起，每年申報履行成果。
另外，為協助用電大戶業者彈性履行義務，業者共有4種履行作法，分別為設置再生能源發電設備、購買再生能源電力及憑證、設置儲能設備及繳交代金等；為獎勵早期配合政府政策的企業，並給予既設扣減及早鳥優惠措施，相關作法將更具彈性。
經濟部最後強調，透過推動用電大戶設置再生能源發電設備義務，引導善盡企業社會責任，並促使電力用戶提升綠電使用比例，降低製程的碳排量，提升企業產品的環境價值，增進產品在國際市場競爭力，擠身國際綠色供應鏈。
2019年中「再生能源發展條例」修正，訂下用電大戶須設置一定比例再生能源的規定，也就是俗稱用電大戶條款「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」草案，於今年4月1日預告期滿，但即將公告上路之際，各方卻湧出不同意見。有企業認為契約容量5000瓩門檻太高，或5年建置期太長，也有企業認為疫情紓困期不宜加重企業負擔。
針對這個「用電大戶條款」，經濟部長王美花之前表示，初估預計適用對象有 500 多戶、300多家企業受到影響，以石化、鋼鐵、半導體、電子等產業為主。經濟部定下契約容量5000瓩以上的用電戶，須在5年內建置契約容量的10%、相當於裝置容量500瓩的綠電，也可以儲能、購買再生能源憑證、繳納代金代替。